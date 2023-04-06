Убежден в нашем общем европейском будущем". Зеленский поздравил нового президента Черногории с избранием

Милатович победил во втором туре президентских выборов в Черногории Фото: EPA

Об этом Зеленский 6 апреля написал в Twitter.

"Поздравляю Якова Милатовича с победой на президентских выборах. Желаю успехов на благо народа Черногории! Ценим поддержку Украины Черногорией в нашей борьбе, – отметил глава государства. – Настроен вместе и дальше развивать украинско-черногорское сотрудничество. Убежден в нашем общем европейском будущем".

Вітаю @JakovMilatovic із перемогою на президентських виборах. Бажаю успіхів на благо народу Чорногорії! Цінуємо підтримку України Чорногорією в нашій боротьбі. Налаштований разом і надалі розвивати * співпрацю. Переконаний у нашому спільному європейському майбутньому. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2023