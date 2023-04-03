В Черногории прошел второй тур президентских выборов. Действующий президент проиграл бывшему министру

Действующий президент Черногории, 61-летний Мило Джуканович после подсчета 98% голосов получил поддержку 40% избирателей, а 36-летний Милатович – 60%.

Оставшихся неподсчитанных голосов не хватит, чтобы кардинально изменить ситуацию.

Явка на выборах президента составила, по последней информации, 70,5%.

В первом туре выборов, которые прошли двумя неделями ранее, Джукановича поддержали 35% избирателей, а Милатовича – 29%.

Контекст:

Черногория – парламентская республика, в которой президент, избираемый на пятилетний срок, является частью исполнительной власти.

В 2018 году выборы президента Черногории Джуканович выиграл в первом туре, его результат был 53,9%.