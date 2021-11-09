"УДАР Виталия Кличко" об изменениях в Бюджетный кодекс: У общин должны остаться бюджеты развития

"Этот законопроект предполагает, что источники финансирования доходов бюджета развития должны быть перенесены в общий фонд бюджета. Это означает, что средства, предназначенные для развития громад, будут тратиться на текущие расходы – фонд заработной платы, содержание и т.д. Проект закона позволяет забирать у громад неиспользованные остатки образовательной государственной субвенции. Таким образом, у местного самоуправления не будет возможности накапливать деньги на дорогостоящие проекты развития", – считает Палатный.

Он добавил, что законопроект значительно расширяет контрольные функции Министерства финансов и государственных администраций: в случае, если законопроект будет принят, чиновники смогут, например, останавливать бюджетные решения местных советов через суд. В партии "УДАР Виталия Кличко" убеждены, что бюджеты развития территориальных общин должны оставаться неприкосновенными.

"Власть не должна вмешиваться в планы развития органов местного самоуправления. Общины лучше знают, на что направлять средства из бюджета развития, и не должны быть зависимыми от центра или судебных решений. Бюджеты развития – это путь к построению сильных общин и повышению благосостояния украинских семей. Именно сильные общины формируют фундамент сильного государства. Решения власти должны помогать, а не мешать развитию общин", – подчеркнул Палатный.