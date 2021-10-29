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В Одесской области чиновники присвоили 5 млн грн, оформляя фейковые соцвыплаты

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Правоохранители провели шесть обысков по адресам жительства подозреваемых
Правоохранители провели шесть обысков по адресам жительства подозреваемых
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для социальных выплат. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, противоправная схема функционировала в 2018–2020 годах. Организовали ее чиновники управления социальной защиты населения и здравоохранения Белгород-Днестровской госрайадминистрации и их сообщница. Ущерб, нанесенный государству, составляет более 5 млн грн.

"Выплаты оформляли на людей, когда-то получавших социальную помощь, без их ведома. Зачислялись средства на банковские карточки для социальных выплат, которые изготавливались через "своих" банковских сотрудников", – говорится в сообщении.

Оперативники СБУ установили, что работницы районного управления соцзащиты населения и здравоохранения вносили недостоверные сведения в базы данных, делали копии документов, необходимых для начисления соцвыплат, и проводили незаконные начисления. Для снятия наличных в банкоматах должностные лица привлекали свою сообщницу.

В ходе шести обысков, проведенных по адресам жительства подозреваемых, правоохранители изъяли компьютерную технику и банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности.

Трем сотрудникам управления соцзащиты и их сообщнице сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Теги: Украина, бюджет, следствие, Одесская область, банковские карты, чиновники, выплаты, обыски, Служба безопасности Украины, хищение
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