Удорожание бензина, рост серого рынка и отток валюты из Украины – в НАУ проанализировали последствия "биоэтанольного" закона

30 июня 2021 года Верховная Рада Украины (ВР) поддержала в первом чтении законопроект 3356-д от 11.05.2020 об обязательном использовании жидкого биотоплива в области транспорта.

Ранее НАУ уже обращала внимание народных депутатов на необходимость достижения ряда важных предпосылок для рынка перед введением обязательного добавления биокомпонентов в состав бензинов, чтобы предотвратить негативные последствия для рынка и потребителей.

НАУ считает принятие законопроекта №3356-д от 05.11.2020 об обязательном добавлении биокомпонентов преждевременным в связи с тем, что:

добавление биоэтанола, изготовленного из зерновых культур, в бензин не соответствует последним европейским инициативам и экологическим тенденциям по уменьшению выбросов парниковых газов – Европа в последнее десятилетие концентрируется на использовании биотоплива, изготовленного из отходов, а не из специально выращенных зерновых;

весь мир движется в сторону электромобильности, применения водородных технологий и возобновляемой энергии в транспорте и отказывается от топлива с выбросами СО 2 . Соответственно, стимулирование инвестирования в инфраструктуру для производства биоэтанола и смешивание биоэтанола с бензином не имеют перспектив;

добавление биоэтанола приведет к росту стоимости бензинов для конечного потребителя на 70 коп./литр и дальнейшему переходу потребителей на более вредное для окружающей среды, но более дешевое дизельное топливо и сжиженный газ. Соответственно, потери государственного бюджета из-за перехода на нефтепродукты с более низкими акцизными ставками составят 2,4 млрд грн в год;

без введения действенных механизмов очистки рынка топлива от нелегальных схем данный закон приведет к еще большему росту серого рынка, который под вывеской альтернативного топлива будет продавать дешевые нефтяные бензины, и к усилению демпинга прозрачных легальных игроков рынка. Из-за увеличения доли нелегального рынка государственный бюджет будет дополнительно терять 2,8 млрд грн в год;

введение данного закона приведет к росту теневого рынка реализации спирта и росту потерь бюджета от недополученных акцизов по продаже алкогольных напитков, ведь введение обязательных квот на биоэтанол позволит спиртовым заводам получить дополнительный канал сбыта спирта по нелегальным схемам;

законопроект является исключительно лоббистским и лоббирует интересы только текущих владельцев спиртовых заводов. Введение обязательных квот на добавление биоэтанола в бензин создаст годовой спрос в размере 100 тыс. тонн. биоэтанола. Уже сейчас текущие мощности позволяют производить такое количество биоэтанола, поэтому все аргументы, что данный закон поможет заинтересовать инвесторов в приватизации неработающих спиртовых заводов и создать дополнительные рабочие места, не являются правдивыми. Государство должно работать над другими механизмами запуска спиртовой отрасли;

данный закон возымеет негативный эффект на конкурентоспособность украинской экономики и платежный баланс. Замещение импортного бензина по цене $361 / 1 тыс. литров на биоэтанол, который можно экспортировать по цене $697 / 1 тыс. литров, приведет к оттоку валюты из Украины. В годовом исчислении это составит $45 млн оттока по платежному балансу и столько же минус к ВВП.





Учитывая возможные негативные последствия, НАУ призвала народных депутатов воздержаться от принятия законопроекта№3356-д от 05.11.2020 об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.