Украина получила от США партию ракет к комплексам Javelin на $27 млн

16 июня в Украину поступила первая партия ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin и вспомогательное оборудование на общую сумму более $27 млн.

Об этом 24 июня сообщило Министерство обороны Украины.

"Для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E – одна из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin. Проект предусматривает поставку для ВСУ комплекса вооружений, его обслуживание и предоставление сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла", – заявили в ведомстве.

Контракт на поставку грузов на общую сумму $36,5 млн был подписан в декабре прошлого года. Остальные поставки ожидаются в 2021–2022 годах, добавили в Минобороны.