Украина присоединилась к механизму гражданской защиты ЕС

Украина сможет направлять помощь через механизм в то время, когда другая страна окажется в кризисной ситуации Фото: depositphotos.com

Комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич в Киеве подписал от имени Европейского союза соглашение о предоставлении Украине полного членства в механизме.

Механизм гражданской защиты ЕС направляет чрезвычайную помощь Украине со всей Европы с момента начала полномасштабного вторжения России. В рамках крупнейшей и самой продолжительной операции через этот механизм в Украину было направлено более 88 тыс. тонн спасательного оборудования, продовольствия и медикаментов.

Теперь, став полноправным членом механизма, Украина также сможет направлять помощь через механизм в то время, когда другая страна окажется в кризисной ситуации.

ЕС также выделил Украине еще €55 млн гуманитарного финансирования в дополнение к €145 млн, уже предоставленных ранее в этом году. Это новое гуманитарное финансирование будет направлено на подготовку к следующей зиме.