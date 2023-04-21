Украина присоединилась к механизму гражданской защиты ЕС

Комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич в Киеве подписал от имени Европейского союза соглашение о предоставлении Украине полного членства в механизме.
Механизм гражданской защиты ЕС направляет чрезвычайную помощь Украине со всей Европы с момента начала полномасштабного вторжения России. В рамках крупнейшей и самой продолжительной операции через этот механизм в Украину было направлено более 88 тыс. тонн спасательного оборудования, продовольствия и медикаментов.
Теперь, став полноправным членом механизма, Украина также сможет направлять помощь через механизм в то время, когда другая страна окажется в кризисной ситуации.
ЕС также выделил Украине еще €55 млн гуманитарного финансирования в дополнение к €145 млн, уже предоставленных ранее в этом году. Это новое гуманитарное финансирование будет направлено на подготовку к следующей зиме.
Когда чрезвычайная ситуация превышает возможности реагирования какой-либо страны в Европе и за ее пределами, она может запросить помощь через механизм. Европейская комиссия играет ключевую роль в координации мер реагирования на стихийные бедствия во всем мире. С момента своего создания в 2001 году механизм гражданской защиты ЕС был задействован в более чем 600 чрезвычайных ситуациях и кризисах внутри и за пределами ЕС.
Механизм гражданской защиты ЕС направлен на укрепление сотрудничества между 27 странами ЕС и теперь уже девятью государствами-участниками (Исландия, Норвегия, Сербия, Северная Македония, Черногория, Турция, Босния и Герцеговина, Албания и Украина) в области гражданской защиты для улучшения профилактики, готовности и реагирования на бедствия.