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Около 20 сенаторов-республиканцев призвали Байдена прекратить помощь Украине

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Авторы обращения завили, что США нужно стимулировать переговоры между Украиной и РФ
Авторы обращения завили, что США нужно стимулировать переговоры между Украиной и РФ
Фото: depositphotos.com

Группа сенаторов и членов Палаты представителей, возглавляемая сенатором Майком Ли и представителем Эли Крейном, направила письмо президенту США Джо Байдену, в котором призывает прекратить помощь Украине в таком формате, как это было до сих пор. Полный текст письма 20 апреля был опубликован на сайте сенатора Ли.

Авторы письма утверждают, что якобы военная помощь от США для Украины "грозит дальнейшей эскалацией и лишена столь необходимой стратегической ясности".

"Марионеточная война (в оригинале – proxy war) с Россией в Украине не отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов и чревата эскалацией, которая может выйти из-под контроля", – считают законодатели.

По их мнению, нынешняя стратегия администрации Байдена – постоянная помощь и санкции – ведет к "эскалации и еще большему насилию" и увеличивает угрозу прямого столкновения с Россией.

Авторы письма раскритиковали решение передать Украине HIMARS, потому что его восприняли как серьезную провокацию, и критикуют потенциальные решения о предоставлении Украине новых видов вооружения большей дальности.

Подписанты также утверждают, что США тратят слишком большие средства в интересах Украины, власть которой "исторически погрязла в коррупции", тогда, когда в Соединенных Штатах достаточно собственных внутренних проблем. В дополнение, аргументируют они, такая масштабная помощь вредит боеготовности американской армии.

Они также считают, что решение Вашингтона поддерживать Украину способствует сближению России и Китая.

"Есть подходящие способы, которыми США могут поддержать украинский народ, но неограниченные поставки оружия в поддержку бесконечной войны не является одним из них. Наши национальные интересы, как и интересы украинского народа, лучше всего служат стимулированию переговоров, которые срочно необходимы для урегулирования этого конфликта. Мы настоятельно призываем вас выступить за мир между двумя сторонами путем переговоров", – подытожили авторы.

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $35,8 млрд с момента прихода к власти администрации Джо Байдена, в том числе более $35,1 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указывали в Пентагоне в апреле 2023 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, санкции, Джо Байден, переговоры, Вашингтон, вооружение, агрессия, военная помощь, HIMARS
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