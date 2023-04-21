Около 20 сенаторов-республиканцев призвали Байдена прекратить помощь Украине

Авторы обращения завили, что США нужно стимулировать переговоры между Украиной и РФ Фото: depositphotos.com

Авторы письма утверждают, что якобы военная помощь от США для Украины "грозит дальнейшей эскалацией и лишена столь необходимой стратегической ясности".

"Марионеточная война (в оригинале – proxy war) с Россией в Украине не отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов и чревата эскалацией, которая может выйти из-под контроля", – считают законодатели.

По их мнению, нынешняя стратегия администрации Байдена – постоянная помощь и санкции – ведет к "эскалации и еще большему насилию" и увеличивает угрозу прямого столкновения с Россией.

Авторы письма раскритиковали решение передать Украине HIMARS, потому что его восприняли как серьезную провокацию, и критикуют потенциальные решения о предоставлении Украине новых видов вооружения большей дальности.

Подписанты также утверждают, что США тратят слишком большие средства в интересах Украины, власть которой "исторически погрязла в коррупции", тогда, когда в Соединенных Штатах достаточно собственных внутренних проблем. В дополнение, аргументируют они, такая масштабная помощь вредит боеготовности американской армии.

Они также считают, что решение Вашингтона поддерживать Украину способствует сближению России и Китая.

"Есть подходящие способы, которыми США могут поддержать украинский народ, но неограниченные поставки оружия в поддержку бесконечной войны не является одним из них. Наши национальные интересы, как и интересы украинского народа, лучше всего служат стимулированию переговоров, которые срочно необходимы для урегулирования этого конфликта. Мы настоятельно призываем вас выступить за мир между двумя сторонами путем переговоров", – подытожили авторы.