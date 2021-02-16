Украина станет первым государством, которое легализует цифровой паспорт – вице-премьер Федоров

Верховная Рада 4 февраля в первом чтении поддержала законопроект о цифровых паспортах. После принятия закона и его вступления в силу украинцы смогут пользоваться цифровыми паспортами наравне с бумажными, рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Федоров: Везде, где действует обычный паспорт, будет действовать электронный Фото: Михайло Федоров / Facebook

Украина после принятия закона о цифровых паспортах станет первым государством, которое легализует такой документ. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в интервью "Фокусу", опубликованном 15 февраля.

"Украинцы уже могут пользоваться электронным паспортом в любых жизненных ситуациях – от оформления посылок на почте до предъявления в магазинах. Но после принятия закона он на законодательном уровне будет приравнен к обычному паспорту. Везде, где действует обычный паспорт, будет действовать электронный", – сказал он.

Федоров отметил, что проверить подлинность документа можно будет без специальных считывающих устройств.

"Мы внедряем принцип people-to-people. Я могу благодаря своему смартфону проверить подлинность вашего паспорта: навести камеру телефона на QR-код на вашем электронном паспорте и увидеть, действителен ли ваш паспорт или нет. Во время такой проверки идет запрос в реестр в режиме реального времени. То есть подделать документ невозможно никак", – добавил вице-премьер.

Цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты) доступны в приложении "Дія" с апреля 2020 года.

4 февраля 2021-го Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №4355, который на юридическом уровне приравнивает цифровые паспорта к бумажным. Пока закон не принят окончательно, пользование цифровыми паспортами регулирует постановление правительства, сообщал Федоров.