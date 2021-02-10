Вице-премьер Федоров: Приложением и порталом "Дія" пользуется более 10 млн украинцев

Количество украинцев, которые пользуются государственными услугами онлайн, увеличилось в пять раз за время пандемии коронавирусной инфекции, рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

За год работы приложения и портала госуслуг "Дія" количество пользователей достигло 10 млн. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал 10 февраля на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы запустили год назад приложение и портал "Дія", где собираем все государственные услуги, которые есть онлайн. Более 10 млн украинцев пользуются и приложением, и порталом", – сказал он.

По словам Федорова, за время пандемии коронавирусной инфекции в пять раз увеличилось количество пользователей государственными услугами онлайн.

"[Пандемия коронавируса] способствовала цифровизации нашего государства. Реально трансформируется потребительское поведение", – сказал министр.

Федоров также рассказал, что Минцифры сейчас имеет четыре цели по цифровой трансформации в Украине:

оцифровывать все государственные услуги в стране;

покрыть территорию Украины на 95% интернетом – мобильным и фиксированным;

научить базовой цифровой грамотности 6 млн человек;

сделать "один из лучших в мире" налоговых и правовых режимов для креативной и IТ-индустрии.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля 2020 года. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

В апреле в приложении "Дія" появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты). В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Ожидается, что в 2021 году в приложении появится возможность получения цифровой подписи, изменения места регистрации онлайн, автоматической регистрация бизнеса и электронный больничный.