Украинская адвокатура выстроена по европейским стандартам – Изовитова

"Наш профильный закон позволил построить адвокатуру по европейским стандартам в связи с тем, что он принимался с учетом выводов "Венецианской комиссии"… Адвокатура сегодня – наиболее стабильный институт в системе правосудия Украины", – сказала Изовитова.

Она подчеркнула, что НААУ была создана девять лет назад, и с тех пор было сделано все необходимое, чтобы адвокатское самоуправление не зависело от государства, было авторитетным и профессиональным.

"Благодаря европейским стандартам, Национальная ассоциация адвокатов Украины устанавливает равноправные отношения с национальными адвокатурами других стран, крупнейшими профессиональными организациями адвокатов", – заявила глава организации.

Изовитова отметила участие делегации НААУ в конференции "ЕС и Восточное партнерство" в Гааге (Нидерланды), организованной фондом LINKS Europe в сотрудничестве с городским управлением Гааги и при поддержке TheHagueHumanityHub, в ходе которой обсуждалась ситуация с верховенством права в Украине.

"Мы говорили о том, что независимая саморегулируемая адвокатура способна оказывать профессиональную помощь, защитить права и интересы граждан", – сказала руководитель НААУ.