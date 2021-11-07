Украинские и турецкие ученые будут изучать оригиналы документов в архивах и работать над опровержением исторических искажений – посол

Боднар рассказал о направлениях культурной дипломатии между Украиной и Турцией Фото: Vasyl Bodnar / Facebook

"Недавно министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу договорились о создании двусторонней комиссии историков и ученых, занимающихся общей историей, в том числе основываясь на архивах, которые есть в наших странах. Нужно изучить оригиналы документов и открывать неизвестные страницы нашей истории, опровергать стереотипы или искажения", – сказал дипломат.

Он напомнил о найденном ранее в турецких архивах оригинале Брест-Литовского мирного договора.

Боднар заявил, что еще одним направлением культурной дипломатии будет вопрос языка.

"Языковой трек стал общегосударственным, и мы заинтересованы в сотрудничестве с Ассоциацией турецкого языка, в частности, в вопросе использования топонимов и правильной их транслитерации, использования современного украинского языка при переводе, взаимодействия в лингвистических вопросах", – сказал глава дипмиссии.