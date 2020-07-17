"Укроборонпром" в нынешнем виде не может существовать – вице-премьер Уруский

Госконцерн "Укроборонпром" подлежит полной трансформации, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий предприятия оборонно-промышленного комплекса, в нынешнем виде существовать не может. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"Что касается "Укроборонпрома", он подлежит полной трансформации. В нынешнем виде он не может существовать", – сказал он.

По словам вице-премьера, госконцерн необходимо преобразовать в холдинговую компанию.

"Я там работал в 2014 году, и у меня есть наработки, как переформатировать концерн. Мы видим его как управляющую компанию. Государственная холдинговая компания – управляющая компания, и холдинги по направлениям – бронетанковая техника, высокоточное вооружение, радиолокационные системы, боеприпасная отрасль и судостроение. Ракетно-космическая [отрасль], кстати, тоже может туда войти. Возможно", – подчеркнул Уруский.

Предприятия "Укроборонпрома" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 80 тыс. человек, сказано на его сайте.

В апреле замгендиректора концерна Мустафа Найем говорил, что "Укроборонпром" будет ликвидирован, а вместо него будут созданы шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс заявлял в мае текущего года, что концерн будет реформироваться в три этапа.