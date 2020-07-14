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Компании Коломойского стали партнерами американской фирмы, которая обманула "Укроборонпром" – Bihus.info

Cовместное предприятие группы компаний бизнесмена Игоря Коломойского и американской фирмы Gray Fox собирается производить снаряды крупного калибра. Gray Fox в 2019 году оказалась в центре скандала с непоставкой оборудования для нужд оборонного комплекса Украины, говорится в расследовании Bihus.info.

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По данным Bihus.info, Коломойский вмешался в давний спор украинского оборонного завода с американской компанией
По данным Bihus.info, Коломойский вмешался в давний спор украинского оборонного завода с американской компанией
Фото: depositphotos.com

Украинско-американская компания "Рокот-М" сообщила государственному оборонному заводу "Артем" о намерении выкупить его оборудование и начать изготовление крупнокалиберных снарядов. Основателями фирмы являются компании из группы "Приват" Игоря Коломойского и американская фирма Gray Fox, которая получила и не выполнила оборонный заказ Украины на изготовление и поставку полуавтоматизированной линии по производству корпусов боеприпасов. Об этом говорится в расследовании проекта Bihus.info.

Коломойский заявил, что создание совместного предприятия было инициативой директора фирмы "Нефтехимик Прикарпатья".

"Я там выступаю только как акционер в “Нефтехимике”, а “Нефтехимик”, получается, создал эти предприятия с вот этим вот Gray Fox. Есть директор, который там занимается. Думает, как что придумать, чтоб людей как-то обеспечить, там же все-таки градообразущее предприятие”, – сказал бизнесмен.

Подробностей, какое именно оборудование и по какой цене предлагает выкупить группа Коломойского в партнерстве с Gray Fox, в письме не указывалось.

"Для нас это очень странная ситуация, во-первых, потому что я не понимаю, как можно выкупить. Во-вторых, мы не знаем, действительно ли есть такое оборудование в Gray Fox, – прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем. – И, самое главное, они намекают на то, что "Артем" не может выполнять свои обязанности, он не может выполнять контракт и наносит вред государственным интересам и национальной безопасности. То есть не компания, которая нам не поставила технику, [виновата], а именно "Артем".

"Gray Fox пытается построить этот завод с "Нефтехимиком", чтобы "Нефтехимик", я так понимаю, рассчитался с "Артемом". Gray Fox сейчас хочет пристроить какое-то оборудование, которое уже изготовлено где-то в Америке", – пояснил замысел Коломойский.

Журналисты пришли к выводу, что по каким-то соображениям бизнесмен собирается погасить долг Gray Fox перед "Артемом", при том, что госпредприятие уже выиграло у американцев арбитраж в Стокгольме.

Gray Fox Logistics в мае 2018 года получила от украинской государственной компании "Артем" предоплату в размере $8,29 млн, но не выполнила условия контракта. Эту сумму, согласно решению арбитража, американское предприятие должно вернуть украинскому заводу.

ВИДЕО
Видео: BIHUS info / YouTube

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство. Бывшего замминистра экономического развития и торговли Украины Юрия Бровченко по подозрению в госизмене задержали в Борисполе 22 октября 2019 года. Следователи инкриминируют ему нанесение масштабного вреда обороноспособности государства путем заключения с иностранной фирмой заведомо убыточного контракта на изготовление линии по производству артиллерийских снарядов. 23 октября его арестовали с правом внесения залога в размере 3,4 млн грн. Позднее Киевский апелляционный суд снизил залог для Бровченко до 570 тыс. грн, и 20 ноября он вышел из СИЗО.

Подозрение в госизмене по этому делу объявлено также директору Украинского центра "Безопасность".

В феврале 2020 года стало известно, что украинские нефтеперерабатывающие предприятия из группы "Приват" стали сооснователями компаний по производству оружия и боеприпасов. Названия фирм – "Рокот-М" и "Таргет-М".

Теги: США, Мустафа Найем, Укроборонпром, Игорь Коломойский, боеприпасы, госизмена, журналисты, уголовное производство
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