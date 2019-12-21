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НАБУ сообщило о подозрении в госизмене директору госпредприятия "Безопасность"

Директор госпредприятия "Безопасность" в 2017 году вступил в сговор с тогдашним замминистра экономического развития и торговли, чтобы способствовать заключению договора с иностранной компанией Gray Fox Logistics, которая по состоянию на декабрь 2019 года так и не выполнила оборонный заказ, заявили в Национальном антикоррупционном бюро.

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НАБУ сообщило директору госпредприятия о подозрении из-за срыва оборонного заказа
НАБУ сообщило директору госпредприятия о подозрении из-за срыва оборонного заказа
Фото: nabu.gov.ua

20 декабря сотрудники Национального антикоррупционного бюро сообщили директору Украинского центра "Безопасность" о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в сентябре – ноябре 2017 года подозреваемый из корыстных побуждений сговорился с замминистра экономического развития и торговли, чтобы поспособствовать заключению договора с иностранной компанией Gray Fox Logistics. В НАБУ отметили, что таким образом фирма получила оборонный заказ на изготовление и поставку полуавтоматизированной линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм с комплексом ЗИП.

По мнению следователей, госслужащие понимали, что у компании нет возможностей выполнить заказ, однако все равно обеспечили заключение договора.

Следствие установило, что в результате этого Gray Fox Logistics в мае 2018 года получила от государственной компании "Артем" предоплату в размере $8,29 млн (в 2018 году это было 214,27 млн грн). По состоянию на декабрь 2019 года иностранная фирма не выполнила условия контракта.

В НАБУ подчеркнули, что таким образом была сорвана реализация выполнения государственного оборонного заказа и созданы условия для неполного и несвоевременного обеспечения армии боеприпасами.

Бывшего замминистра экономического развития и торговли Украины Юрия Бровченко в связи с подозрением в госизмене задержали 22 октября. 23 октября его арестовали с правом внесения залога в размере 3,4 млн грн. Позднее Киевский апелляционный суд снизил залог для Бровченко до 570 тыс. грн, и 20 ноября он вышел из СИЗО.

Теги: Украина, боеприпасы, госизмена, госслужащие, НАБУ
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