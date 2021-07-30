В 2021 году Украина более 400 раз запрещала ввозить российские книги – Ткаченко

Речь об этом зашла при обсуждении предложения украинских издателей полностью запретить ввоз книг из России, стимулируя таким образом открытие в Украине "дочек" российских издательств, которые бы платили налоги в Украине.
"В этом году 414 отказов на ввоз. И эта цифра отказов с нашей стороны постоянно растет. Поэтому это не слишком драматичный вопрос", – считает министр.
Он объяснил, что российские книги "невыгодно издавать в Украине, потому что только при больших тиражах их могут продавать по доступной цене".
"Гораздо более острый вопрос для издателей – пиратство. Законодательных рычагов недостаточно, чтобы бороться с пиратством, но они есть. Если бы решение вопроса не только с книгами, но и с объектами аудиовизуальной продукции было в фокусе правоохранительных органов, его бы давно решили", – заявил Ткаченко.
20 мая 2017 года в Украине вступило в силу постановление Кабмина №262 "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, которая имеет происхождение или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины".
С 2017-го по 2021 год Государственный комитет Украины по телерадиовещанию выдал более 32 тыс. разрешений на ввоз издательской продукции. Ряд разрешений был остановлен решением Совета национальной безопасности и обороны от 19 марта 2019 года, строк действия еще ряда завершился. Отказов в выдаче разрешений было на начало 2021 года порядка 4400.