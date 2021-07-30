В 2021 году Украина более 400 раз запрещала ввозить российские книги – Ткаченко

Речь об этом зашла при обсуждении предложения украинских издателей полностью запретить ввоз книг из России, стимулируя таким образом открытие в Украине "дочек" российских издательств, которые бы платили налоги в Украине.

"В этом году 414 отказов на ввоз. И эта цифра отказов с нашей стороны постоянно растет. Поэтому это не слишком драматичный вопрос", – считает министр.

Он объяснил, что российские книги "невыгодно издавать в Украине, потому что только при больших тиражах их могут продавать по доступной цене".

"Гораздо более острый вопрос для издателей – пиратство. Законодательных рычагов недостаточно, чтобы бороться с пиратством, но они есть. Если бы решение вопроса не только с книгами, но и с объектами аудиовизуальной продукции было в фокусе правоохранительных органов, его бы давно решили", – заявил Ткаченко.