В Черниговской области от взрыва гранаты погибли двое мужчин и женщина

В селе Новый Быков Черниговской области во врем отдыха компании произошел взрыв. Три человека погибли, один пострадал. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Вечером 30 июля в одном из дворов села Новый Быков Черниговской области погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Украины в Черниговской области.

"Около девяти вечера в Бобровицкое отделение полиции поступило сообщение, что в селе Новый Быков результате взрыва неизвестного предмета погибли двое мужчин и женщина. Еще один человек с многочисленными повреждениями был доставлен в больницу", – сказано в сообщении.

По информации главы Черниговской облгосадминистрации Андрея Прокопенко, житель села подорвал гранату во время отдыха компании. Об этом он написал в Facebook.

Полиция открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).