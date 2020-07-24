ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Днепре местный политик развесил билборды с призывом провести референдум. Его вызвали в СБУ

Глава днепровской партийной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь", депутат горсовета Сергей Никитин разместил по городу рекламные щиты, на которых утверждает, что необходимо провести референдум. Его коллеги по горсовету попросили спецслужбы объяснить, насколько такое требование законно.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Никитин поспорил с сотрудниками СБУ о значении слова "референдум"
Никитин поспорил с сотрудниками СБУ о значении слова "референдум"
Фото: Дніпропетровська обласна організація ПП "Опозиційна платформа - За життя" / Facebook

На этой неделе в Днепре появились билборды с портретом депутата городского совета, главы местной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергея Никитина, текст рекламы гласил: "Городу нужен днепровский референдум".

Внефракционный депутат горсовета Анастасия Староскольцева заявила в Facebook, что подобные рекламные щиты "оскорбляют каждого, для кого Украина в сердце".

https://www.facebook.com/Staroskoltseva/posts/3304974576226455

Ее коллега Камиль Примаков ("Европейская солидарность") сообщил, что обратился в Службу безопасности Украины с просьбой разъяснить, насколько такие борды законны.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3274591089286330&id=100002064147460

24 июля Никитина вызвали в областное управление СБУ. Он рассказал партийному сайту, что дискутировал с сотрудниками спецслужб о значении слова "референдум". "Власть должна слышать людей и в своей работе учитывать их мнение. Сегодня некоторые общественники и депутаты городского совета достаточно узко рассматривают слово "референдум", – заявил депутат.

Член правления Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко считает, что политик со своих билбордов по референдуму обманывает избирателей. "Если они идут на местные выборы с этим лозунгом, то это не компетенция органов местного самоуправления. Это компетенция парламента", – сказала эксперт сайту "Чесно".

Весной 2014 года поддерживаемые Россией сепаратисты в Украине требовали проведения местных референдумов о статусе регионов. Квазиплебисциты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей состоялись и стали частью оккупационной кампании РФ.

Теги: СБУ, референдум, Днепр, местные выборы, Юлия Кириченко, Оппозиционная платформа – За жизнь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мой герой". Тина Кароль показала 11-летнего сына
"Мой герой". Тина Кароль показала 11-летнего сына
Американская ведущая узнала об онкологии благодаря внимательности одного из зрителей
Американская ведущая узнала об онкологии благодаря внимательности одного из зрителей
Седокова заявила, что пережила сексуальные домогательства со стороны бойфренда матери
Седокова заявила, что пережила сексуальные домогательства со стороны бойфренда матери
"Не хватает только меня". Волочкова показала 14-летнюю дочь Ариадну
"Не хватает только меня". Волочкова показала 14-летнюю дочь Ариадну
Беременная Гвоздева снялась обнаженной. Фото
Беременная Гвоздева снялась обнаженной. Фото
Украинская модель Полканова родила дочь
Украинская модель Полканова родила дочь
"Мамин красавчик", "Будущая фотомодель". Билык показала младшего сына в образе байкера
"Мамин красавчик", "Будущая фотомодель". Билык показала младшего сына в образе байкера
"Вот женская натура – хочется на шею залезть и ножки свесить". Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа
"Вот женская натура – хочется на шею залезть и ножки свесить". Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа
"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье
"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье
"Я люблю БДСМ". Андре Тан рассказал, как проводит собеседования
"Я люблю БДСМ". Андре Тан рассказал, как проводит собеседования
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
64-летний Гибсон переболел COVID-19
64-летний Гибсон переболел COVID-19
Санина заявила о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
Санина заявила о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
Потап рассказал о четырех свадьбах с Каменских
Потап рассказал о четырех свадьбах с Каменских
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
alyona alyona рассказала, на сколько похудела за первый месяц
alyona alyona рассказала, на сколько похудела за первый месяц
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 килограммов. Фото до и после
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 килограммов. Фото до и после
"Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче". 75-летняя вдова Элвиса Пресли впервые прокомментировала смерть внука
"Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче". 75-летняя вдова Элвиса Пресли впервые прокомментировала смерть внука
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS