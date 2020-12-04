В Днепропетровской области 15 ветеранам раздали медали от Путина

В Новомосковске украинские ветераны, участники Второй мировой войны, получили медали "К 75-летию победы в Великой Отечественной войне" от имени президента России Владимира Путина. Председатель местного совета ветеранов сказал журналистам, что все были "очень довольны, кроме одного".

В Днепропетровской организации всеукраинского объединения ветеранов уверены, что медали в Украину попали нелегально Фото: 11tv.dp.ua

15 ветеранов, живущих в Новомосковске Днепропетровской области, получили юбилейные медали от имени президента России Владимира Путина. Об этом 3 декабря сообщил телеканал 11 TV.

Медали приурочены к "75-летию победы в Великой Отечественной войне". Одну из них в ветеранской организации забрала дочь 95-летнего Василия Волошко.

Любовь Волошко рассказала журналистам, что три недели назад позвонили из городского совета ветеранов и попросили забрать награду.

"Я там не посмотрела, пришла домой, надела очки и прочитала все. Возмущению моему не было предела... Это вещественные доказательства, я считаю, что это преступление против нашего государства. Сегодня, когда идет война, когда против нас воюет Россия, кроме возмущения, злости, ничего не может быть", – сказала женщина.

Дочь ветерана отметила, что отец с начала российской агрессии на Донбассе откладывал из пенсии деньги на помощь украинским военным. Про медаль ему не рассказали, потому что ветеран может воспринять это болезненно.

Председатель Новомосковского совета ветеранов Михаил Горбов по телефону сообщил журналисту 11 TV, что 15 медалей из РФ в Днепропетровскую область прислали из областного совета ветеранов Харькова.

"Все очень довольны, кроме одного. Даже не одного, а его дочери, он даже не знает о медали. Если бы узнал, он бы помолодел на пару-тройку лет", – считает Горбов.

Журналисты не смогли получить комментарий в областном совете ветеранов Харькова. Номер телефона совета не обслуживается.

В Днепропетровской организации всеукраинского объединения ветеранов раскритиковали тех, кто присылал медали, и тех, кто их принял.

"Я их считаю коллаборантами и врагами Украины. Они сознательно или бессознательно стоят на стороне нашего непримиримого врага, которым сейчас является Российская Федерация", – сказал глава организации Владимир Лендич.

Он считает, что медали попали в Украину нелегально.

По информации телеканала, семья ветерана Волошко собирается обратиться в СБУ для выяснения обстоятельств награждения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.