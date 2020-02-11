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В "Европейской солидарности" заявили, что прокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии дела против него

После того как Генеральная прокуратура Панамы закрыла дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, инициированное экс-заместителем главы администрации беглого президента Украины Виктора Януковича Андреем Портновым, она открыла дела против последнего о фальсификации и клевете. Это дело Портнов безуспешно пытается закрыть, сообщили в партии "Европейская солидарность".

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Портнов подавал в Генпрокуратуру Панамы заявление на открытие дела против Порошенко
Портнов подавал в Генпрокуратуру Панамы заявление на открытие дела против Порошенко
Скриншот: 112.ua

Генеральная прокуратура Панамы отказала экс-заместителю главы администрации беглого президента Украины Виктора Януковича Андрею Портнову в закрытии уголовного дела в его отношении. Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии "Европейская солидарность", которая ссылается на генерального секретаря Генпрокуратуры Панамы Делия де Кастро.

"Как сообщается в направленном в Украину документе, "Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного разбирательства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений". Еще в октябре прошлого года Генпрокуратура Панамы закрыла инициированное Портновым дело против [экс-президента Украины] Петра Порошенко в связи с отсутствием состава преступления. И на основе ложных показаний Портнова открыла дело против него, которое сам Портнов безрезультатно пытается закрыть. Очевидно, без Печерского суда [Киева] это сложно сделать. Теперь в панамском деле против Портнова за дачу под присягой ложных показаний против Порошенко сам Порошенко признан потерпевшим", – говорится в заявлении, опубликованном в Facebook 10 февраля.

В "Европейской солидарности" напомнили, что большинство дел против лидера партии Порошенко открыто Государственным бюро расследований именно после заявлений Портнова.

"По всем фактам адвокаты Порошенко обратились с заявлениями, требуя привлечь соратника Януковича к ответственности за заведомо ложные сообщения о преступлении, что влечет за собой уголовную ответственность. "Но ГБР – это орудие политических репрессий Офиса президента, который поставил задачу во что бы то ни стало остановить активность оппозиционного лидера Порошенко и уничтожить его политическую репутацию", – добавили в политсиле.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/2882794128464169

16 октября 2019 года адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что прокуратура Панамы закрыла дело в отношении Порошенко, открытое по заявлению Портнова, потому что не нашла оснований для привлечения его к ответственности. По словам адвоката, в заявлении Портнова не содержалось указание на состав преступления.

"13 октября прокуратура Панамы зарегистрировала заявление адвоката Порошенко против Портнова за дачу заведомо недостоверных показаний, связанных с обвинением лица в уголовном преступлении. Порошенко занимает последовательную позицию, что действия Портнова не могут оставаться без ответа и не могут продолжаться бесконечно", – отметил Новиков. 

Защита экс-президента подала заявление против самого Портнова.

Теги: Петр Порошенко, Андрей Портнов, прокуратура, расследование, обвинения, Панама, Европейская солидарность, ГБР
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