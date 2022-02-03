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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что решение о признании Юркевича связанным лицом "Укрпрофбанка" действительно

В Фонде отметили, что Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали Юркевичу и "Милкиленд-Украина" в удовлетворении иска
В Фонде отметили, что Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали Юркевичу и "Милкиленд-Украина" в удовлетворении иска
Фото: nv.ua

Украинский бизнесмен Анатолий Юркевич и дочернее предприятие "Милкиленд-Украина" были признаны связанными лицами и окончательными ключевыми участниками в структуре обанкротившегося ОАО "Украинский профессиональный банк" (УПБ), и это решение после рассмотрения в судах осталось в силе. Об этом пишет издание Hubs со ссылкой на ответ Фонда гарантирования вкладов физических лиц на журналистский запрос.

"В апреле 2016 г. Юркевич А. И. и ГП "Милкиленд-Украина" обратились в суд с иском, в котором просили признать противоправным определение Юркевича А. И. и ГП "Милкиленд-Украина" связанными лицами/контролерами и окончательными ключевыми участниками в структуре собственности Банка и обязать Уполномоченное лицо Фонда, Фонд и НБУ изъять данные об их связанности с Банком из сведений о структуре собственности Банка и всех других отчетных данных и источников информации", – цитирует портал полученный от ФГВФЛ ответ. 

В Фонде отметили, что Окружной административный суд г. Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали Юркевичу и "Милкиленд-Украина" в удовлетворении иска, кроме того, позже Верховный Суд закрыл производство по этому делу.

"Таким образом, решения Фонда и НБУ относительно определения Юркевича А. И. и ГП "Милкиленд-Украина" связанными лицами/контролерами и окончательными ключевыми участниками в структуре собственности ПАО "Украинский Профессиональный Банк" остаются в силе", – подчеркнули в ФГВФЛ.

Также в ответе сказано, что по инициативе Фонда СБУ проводит досудебное расследование №42015100000000795 по факту совершения должностными лицами УПБ по сговору с должностными лицами ООО "Элит строй", ООО "Аларит", ООО "Развитие-2012", ООО " ФК "Аурум Финанс" противоправных действий, приведших к растрате активов и доведению банка до неплатежеспособности.

"Еще по одному уголовному производству о незаконном выводе активов из "Укрпрофбанка" (№2201800000000349) обвинительный акт передан в суд. Обвиняемый – Алексей Каргаполов, бывший и.о. председателя правления УПБ. Рассматривается эпизод вывода на ФК "Аурум Финанс" залогового имущества МК "Стрый". С декабря 2021 г. идет допрос свидетелей. Максимальный срок лишения свободы по обвинениям в шесть лет. Недавно СМИ сообщали, что в Днепровском райсуде г. Киева, рассматривающем данное уголовное дело, адвокат Каргаполова напал на журналиста. Этот адвокат – Денис Дьяков – работает в юркомпании "Капитал", где управляющим партнером является Татьяна Козаченко (как адвокат представляла интересы Юркевича)", – пишет издание.

Фонд также сообщил, что УПБ в качестве потерпевшего подал гражданский иск против Каргаполова на сумму 226,2 млн. грн.

Hubs напомнил, что "РБК-Украина" писало о связи Каргаполова с рядом лиц: бизнесменами Анатолием Юркевичем, Сергеем Сподиным, Виктором Капустиным, Вадимом Гордиевским, Юрием Каплуном и Алексом Мардером, которые фигурировали в делах о банкротстве "Укропрофбанка" или "Кредитпромбанка".

"Кроме всего прочего, Юркевич и Сподин связаны через фирму "Банкомсвязь". Ее имущество – столичное коммерческое здание в 5,8 тыс. м2 на ул. Кирилловская, 69 (ул. Фрунзе, 69) – также по схемам, расследуемым СБУ, в 2015 году были выведены из под ипотеки УПБ. Впоследствии это позволило "Банкомсвязи" перевести это имущество на словацких граждан", – сказано в материале.

Авторы отметили, что Капустин – экс-глава правления "Укрэксимбанка", по данным LIGA.net, при нем банк выдано больше всего проблемных кредитов. Фирмы Юркевича и Сподина, пишет Hubs, также фигурируют по делам по проблемным кредитам "Укрэксимбанка".

"В мае 2015 года, накануне ввода в УПБ временной администрации, из него было выведено большинство активов. По данным Фонда, из банка незаконно вывели 3,1 млрд грн. На 1 января 2022 года вкладчикам "Укрпрофбанка" ФГВФЛ выплатил 645,7 млн грн. Балансовая стоимость активов ОАО "УПБ" составляла 4,2 млрд грн. Однако их совокупная рыночная стоимость составила 66,5 млн грн по сумме поступлений, полученных по итогам открытых конкурентных продаж и управления активами. По сообщению Фонда, причиной низкого уровня возврата средств стали многочисленные схемы, которые применялись в УПБ для признания неплатежеспособными", – сообщается в материале.

В январе 2022 года Большая палата Верховного Суда приняла прецедентное решение о незаконном выводе в 2015 году активов из "Укрпрофбанка", пишет издание.

"Суд установил, что сделки по выводу активов (ликвидной недвижимости) из "Укрпрофбанка" через ФК "Аурум Финанс" ничтожны, и вернул банку права требования на имущество, принадлежавшее МК "Стрый". Ранее Фонд признал сделки с кредитом МК "Стрый" ничтожными, так как реальных средств "Аурум Финанс" банку не переводил, операции были искусственными и не проводились через корреспондентский счет НБУ, имущество было выведено из банка за бесценок, а сам "Аурум Финанс" может быть связан с УПБ", – подытожил Hubs.

Теги: банкротство, кредиты, финансы, обвинение, уголовное дело, иск, суд, Украинский профессиональный банк, Анатолий Юркевич
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