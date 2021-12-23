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Журналист Лямец о требовании МВФ вернуть активы банков-банкротов: Юркевич – один из ярких фигурантов "банкопада"

Сергей Лямец: Вот таких Юркевичей МВФ поручил привлекать к ответственности
Сергей Лямец: Вот таких Юркевичей МВФ поручил привлекать к ответственности
Скриншот: 100% Лямец / YouTube

Решить проблему с возвратом украденных активов обанкротившихся банков смогут только логичное доведение до ума уголовных расследований, публичные уголовные суды с особым вниманием государства к действиям судей и другие подобные меры, заявил 20 декабря журналист Сергей Лямец в своем Facebook.

По его словам, речь идет о том, что в последнем меморандуме с МВФ украинскому правительству и Офису генпрокурора поставлена задача вернуть активы обанкротившихся банков, которые украли бывшие владельцы. Со времени "банкопада" в 2014–2016 гг. государство безрезультатно пыталось вернуть 400 млрд грн, но не удалось вернуть даже 100 миллиардов, отметил Лямец. Он убежден, что причина в том, что силовики и судьи часто становились на сторону бывших владельцев банков и помогали им уйти ответственности.

"Пару лет назад я описывал самые яркие случаи вывода денег из банков, ставших жертвами "банкопада", – написал Лямец. – Анатолий Юркевич, бывший владелец торгового центра "Магеллан" в Киеве и компании "Милкиленд". Он один из ярких фигурантов "банкопада"… Вот таких Юркевичей МВФ поручил привлекать к ответственности".

На примере Юркевича журналист пояснил сложность задачи, поставленной МВФ. Он отметил, что НБУ признал Юркевича лицом, связанным с "Украинским профессиональным банком" еще в 2015 году, тогда банк был признан неплатежеспособным. Из банка вывели большую часть активов: за несколько дней до введения временной администрации из УПБ вынесли даже офисную мебель. В частности, незадолго до введения временной администрации в банк, в апреле 2015 года, УПБ получил от "Авант Банка" межбанковский кредит на 90 млн грн, в апреле-мае УПБ отдал в залог имущественные права по кредитам, которые раньше выдал юрлицам – на сумму 585 млн грн, написал Лямец.

"Договор между банками специально составили так, чтобы его не выполнить и отдать имущество. Уже через месяц все права на залог перешли "Авант Банку"… были признаки не вполне честной операции. Юридическим языком – ничтожной", – считает журналист.

По его информации, среди объектов было офисное здание почти на 6 тыс. мна киевском Подоле по адресу Кирилловская, 69 (на тот момент Фрунзе, 69). Оно принадлежало фирме "Банкомсвязь" Юркевича, которая и кредитовалась в УПБ, со временем здание сняли с ипотеки и"Банкмосвязь" вывела его на вновь созданное ООО "Фрунзе 69", потом туда якобы инвесторами зашли два словацких архитектора, брата Душки.

"По итогу, денег в банке не осталось. На выплаты взяли из бюджета", – заявил Лямец. Он уточнил, что Фонд гарантирования вкладов признает такие сделки УПБ ничтожными и продает права по кредитам на аукционе. По эпизодам вывода активов из УПБ открыта "куча уголовных производств, которые уже лет пять ведут СБУ и полиция", добавил журналист.

"По тому же зданию на Фрунзе, 69 адвокаты поднимают шум с привлечением словацкого посла и целой ВСК по защите инвесторов. Мол, обижают инвесторов, государство не имело права продавать ранее украденное в УПБ. А были ли инвестиции в действительности, пока никто не подтвердил. Уголовных производств комиссия, конечно же, в упор не замечает", – написал журналист.

Он напомнил, что 8 декабря суд, по обвинению прокуратуры в рамках уголовного производства СБУ, начал допрос свидетелей в одном из эпизодов по выводу активов из УПБ. Прокуратура, по его данным, обвиняет одного из менеджеров Юркевича – Алексея Каргаполова, который в 2015 году был и. о. главы правления УПБ.

https://www.facebook.com/anserua/posts/5665633973453526

Теги: МВФ, бюджет, меморандум, Фонд гарантирования вкладов, банкротство, кредиты, активы, Сергей Лямец
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