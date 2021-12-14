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Повышение гарантированной суммы возмещения по банковским вкладам оживит кредитование – эксперт

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В законопроекте №5542-1 заложены пути решения проблемы долгов Фонда, возникших во время банковского кризиса 2014 2016 годов, отметил финансовый аналитик Евгений Дубогрыз
В законопроекте №5542-1 заложены пути решения проблемы долгов Фонда, возникших во время банковского кризиса 2014–2016 годов, отметил финансовый аналитик Евгений Дубогрыз
Фото: fbc.ua

В начале следующего года ожидается повышение гарантированной суммы возмещения по банковским вкладам с нынешних 200 тыс. грн до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 года – до 600 тыс. грн. Это предусмотрено законопроектом №5542-1, ожидающим рассмотрения в Верховной Раде. Повышение гарантированной суммы приведет к увеличению текущих счетов граждан. Об этом сказал в комментарии "24 каналу" финансовый аналитик Евгений Дубогрыз.

По его словам, еще одним немаловажным эффектом станет повышение срочности депозитов. По статистике НБУ, сейчас около 50% депозитов в банках "короткие" и "ультракороткие" – сроком до шести месяцев.

"Если повысится лимит – будет больше стимулов повышать срочность. И это на самом деле очень классно для банковской системы, потому что банки получат более прогнозируемый, более длинный ресурс. То есть смогут лучше прогнозировать потоки и оттоки средств, смогут направить больше средств на кредитование", – отмечает аналитик.

Кроме повышения гарантированной суммы, законопроект №5542-1 также предусматривает присоединение к Фонду гарантирования вкладов физических лиц государственного Ощадбанка. Участие в системе гарантирования всех банков соответствует европейскому банковскому законодательству и входит в число обязательств, принятых Украиной в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Также в законопроекте №5542-1 заложены пути решения проблемы долгов Фонда, возникших во время банковского кризиса 2014–2016 годов. Тогда для выплаты более 90 млрд грн вкладчикам обанкротившихся банков Фонд получил 80 млрд грн в виде ссуд от НБУ и Минфина под рыночные 10–14%. На сегодняшний день по этим кредитам остается непогашенной часть долга перед Минфином – 45,7 млрд грн по телу кредита и еще 62,5 млрд грн процентов, которые должны быть начислены до 2031 года.

Законопроект предусматривает конвертацию этой задолженности в условные обязательства. То есть долг будет погашаться за счет взыскания убытков с лиц, причастных к доведению банков до банкротства.

Теги: НБУ, банки, Ощадбанк, депозиты, Фонд гарантирования вкладов, банкротство, законодательство, кредиты, законопроект, убытки, выплаты, финансы, вкладчики, Минфин
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