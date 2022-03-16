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ПОЛИТИКА

В ГБР сообщили, что расследуют производство в отношении Пашинского, но опровергли, что оно касается ракетных комплексов

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В ГБР заявили, что Пашинский является фигурантом уголовного производства, но не уточнили, какого именно
В ГБР заявили, что Пашинский является фигурантом уголовного производства, но не уточнили, какого именно 
Фото: Сергій Пашинський / Facebook

Государственное бюро расследований Украины 15 марта сообщило, что расследует уголовное производство, в котором фигурирует бывший народный депутат Сергей Пашинский.

В ведомстве не уточнили, что это за производство, но опровергли опубликованную в СМИ информацию, что оно касается передачи Вооруженным силам Украины противотанковых ракетных комплексов "Стугна". 

"В рамках уголовного производства, в котором фигурирует Сергей Пашинский, ГБР действительно проводило следственные действия. Однако они не касаются обстоятельств, изложенных в СМИ. ГБР ответственно относится к выполнению своих обязанностей и понимает всю ответственность за принятие каких-либо решений, касающихся обороноспособности нашего государства", – сказано в заявлении. 

О том, что дело касается ПТРК "Стугна" и "Корсар", 14 марта заявил в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. 

Он сообщил, что накануне войны Пашинский при содействии конструкторского бюро "Луч" (11 марта сын Пашинского Антон Пашинский был назначен заместителем генерального директора КБ по развитию, о чем он написал в Facebook) начал подготовку 50 расчетов ПТРК "Стугна" "Корсар" из числа добровольцев. Среди этих добровольцев была, в частности, бывший народный депутат Татьяна Черновол.

"Перед началом войны Пашинский, который был уверен, что Россия атакует, по согласованию с руководителем "Луча" [Олегом] Коростелевым организовал своевременный вывоз с завода большого количества противотанковых ракет, которые производило КБ по заказу одной из арабских стран (потому что заказы на ракеты и пусковые установки минобороны Украины перед войной не сделало и были свободные мощности для работы с другими заказчиками). Благодаря этому ценное вооружение было сохранено от российских ударов", – написал Бутусов.

В начале войны по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного была создана отдельная воинская часть для применения этих специфических ракетных ПТРК (у них экран на арабском языке), она выполняет боевые задачи, сообщил журналист. 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7392952960744936

Подобную версию изложил в Facebook и сам Пашинский. 

"Я нисколько не удивился, когда следователь ГБР [Кирилл] Петрухин по личной команде [руководителя Офиса президента Андрея] Ермака и [руководителя ГБР Алексея] Сухачева приехали меня арестовывать. Я не боюсь ни ФСБ, ни [президента РФ Владимира] Путина, ни тем более их агентуры в Украине, поэтому дальше буду продолжать свое дело. А фээсбэшным подонкам за такие действия придется отвечать перед всем украинским народом", – написал он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3221972634788899&id=100009285837723

Контекст:

Пашинский был депутатом Верховной Рады V, VI, VII и VIII созывов, входил во фракции БЮТ, "Батьківщина", "Народный фронт". 

После Революции достоинства, с марта по июнь 2014 года, был врио главы Администрации Президента Украины. 

Политик был фигурантом дела об умышленном тяжком телесном повреждении. По данным следствия, 31 декабря 2016-го во время конфликта с жителем Киевской области Вячеславом Химикусом под Киевом Пашинский выстрелил в него из пистолета Glock 19. У пострадавшего был огнестрельный перелом бедренной кости левой ноги. В 2021 году Васильковский горрайонный суд оправдал бывшего нардепа. Суд посчитал, что обвинение не доказало виновность политика. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Владимир Путин, Татьяна Черновол, Сергей Пашинский, ФСБ, Юрий Бутусов, Антон Пашинский, Стугна, Андрей Ермак, ГБР, Олег Коростелев, Алексей Сухачев
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