НАБУ провело обыски у Пашинского по делу о поставках некачественной техники ВСУ и МВД

По данным "Украинской правды", 24 февраля сотрудники НАБУ проводили обыски у бывших народных депутатов Сергея Пашинского и Иванна Винника, а также на предприятии "Украинская бронетехника" и у его руководства по делу о поставках ВСУ, МВД и Нацгвардии некачественной бронетехники по завышенным ценам. Пашинский заявил, что речь идет о бронированных автомобилях "Варта".

24 февраля сотрудники Национальное антикоррупционное бюро Украины провели обыски у бывшего народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского. Об этом он сообщил в Facebook.

"В семь утра ко мне пришли детективы НАБУ в сопровождении спецназа для проведения обыска по делу, где я обвиняюсь в организации производства бронированных автомобилей "Варта" с целью завладения бюджетными средствами", – написал депутат.

По данным "Украинской правды", обыски также состоялись у бывшего депутата от Блока Петра Порошенко Ивана Винника, на предприятии "Украинская бронетехника", у директора предприятия Александра Кузьмы и одного его родственника.

Издание выяснило, что правоохранители проводят досудебное расследование по факту завладения государственным имуществом и злоупотребления служебным положением должностными лицами, которые в 2015–2019 годах в интересах предприятия "Украинская бронетехника" "создали возможность заключения контрактов" на поставку Вооруженным силам Украины, Министерству внутренних дел и Национальной гвардии бронетехники по завышенным ценам. Сама техника, по данным следователей, оказалась некачественной.

По информации "Экономической правды", компания "Украинская бронетехника" до 2015 года называлась "Укрглавпак" и специализировалась на производстве тары из пластмассы. Родственник директора компании Александра Кузьмы Николай Кузьма был помощником Пашинского, сообщало движение "Чесно". В 2015 году Николай Кузьма в комментарии "Главкому" называл себя "идеологом создания" бронемашины "Варта".

В июне 2019 года Александр Данилюк, который тогда занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, назвал "Варту" идеальной целью для врага, потому что она "большая, не маневренная, ее корпус слишком высок". "Кто производит эти бронемашины? Их создает компания из окружения Пашинского – "Украинская бронетехника"... Хочу предложить самому Пашинскому приехать на передовую в "Варте" и попробовать продержаться более двух минут", – сказал Данилюк.

Пашинский сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по делу о нанесении тяжкого телесного повреждения жителю Киевской области Вячеславу Химикусу в 2016 году.