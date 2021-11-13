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В Харькове спецназ задержал гражданина Таджикистана, находящегося в международном розыске за терроризм

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Задержанного собираются экстрадировать в Таджикистан
Задержанного собираются экстрадировать в Таджикистан
Фото: depositphotos.com (архив)

В Харькове полиция 11 ноября задержала гражданина Таджикистана, который находится в международном розыске за терроризм и организацию преступной группировки – по данным правоохранителей, он искал боевиков для отправки и участия в боевых действиях в Сирии и Ираке.

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба департамента уголовного розыска Нацполиции.

Отмечается, что 29-летнего гражданина Таджикистана задержали при силовой поддержке спецназа.

По предварительной информации, в 2013 году мужчина присоединился к двум террористическим организациям. Спустя несколько лет он собрал еще нескольких единомышленников для отправки и участия в вооруженном конфликте в Сирии и Ираке, но их задержали.

Задержанный доставлен в одно из районных управлений харьковской полиции. Его намерены экстрадировать в Таджикистан, где ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Теги: Харьков, терроризм, полиция, розыск, террористы, спецназ, боевики, Таджикистан, Нацполиция
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