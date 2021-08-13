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В Харькове трех полицейских обвиняют в том, что они не принимали заявления о грабеже и разбое ради хорошей статистики

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Полицейские, по данным прокуратуры, заявляли, что преступников полиция не найдет, и не принимали заявления
Полицейские, по данным прокуратуры, заявляли, что преступников полиция не найдет, и не принимали заявления
Фото: khar.gp.gov.ua

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении трех сотрудников полиции, подозреваемых в сокрытии тяжких преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской облпрокуратуры 12 августа.

Все трое подозреваемых были оперуполномоченными Холодногорского отдела полиции Харькова. Двоим из них объявлено о подозрении в феврале этого года, третьему – в мае.

По данным досудебного следствия, подозреваемые, стремясь к хорошим показателям, отказывались принимать заявления от пострадавших в результате грабежа и разбоя.

Прокуратура приводит несколько примеров. Так, по данным следствия, когда в марте 2020 года мужчина сообщил, что его ограбили, оперуполномоченный отказался принимать заявление и велел пострадавшему подписать лист бумаги с напечатанным текстом о том, что он якобы нашел деньги.

В сентябре 2020 года в больницу доставили мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. Пострадавший пояснил, что на него напали, избили и ограбили. Другой оперуполномоченный Холодногорского отдела опросил пострадавшего без письменной фиксации, заявление о преступлении не принял и уговорил мужчину заявить под видеозапись, что он не имеет претензий по поводу преступления.

Еще одному мужчине, которого ограбили в феврале 2020 года и избили так, что он попал в больницу, один из полицейских, по данным прокуратуры, заявил, что преступников полиция не найдет, а потерпевший якобы получил телесные повреждения по собственной неосторожности, и деньги тоже потерял сам. 

Сведения об этих уголовных правонарушениях были внесены в ЕРДР и расследованы только после вмешательства областной прокуратуры во время досудебного расследования в уголовном производстве по фактам укрытия тяжких преступлений от учета.

Санкция статьи, по которой обвиняют полицейских (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины, сокрытие тяжкого или особо тяжкого преступления) предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Теги: Харьков, прокуратура, полиция, расследование, преступление, полицейский
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