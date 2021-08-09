Завершено досудебное расследование взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве, подозреваемых пять – прокуратура

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении пяти должностных лиц АО "Киевгаз" по факту взрыва в жилом доме на Позняках. [...] Согласно материалам досудебного расследования, взрыв газа, который привел к обрушения конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели пяти человек и травмирования трех, произошел из-за нарушения должностными лицами АО "Киевгаз" требований ряда нормативно-правовых актов", – говорится в сообщении.
Подозреваемыми в деле являются первый заместитель председателя правления АО "Киевгаз", три главных инженера и начальник службы охраны труда.
В прокуратуре уточнили, что "в части установки технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа" были нарушены "Правила безопасности систем газоснабжения", "Кодекс газораспределительных систем" и другие документы.
Материальный ущерб оценен более чем в 53 млн грн.
"Действия служащих квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть повлекшее гибель людей нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом, которое обязано их соблюдать", – объяснили в надзорном ведомстве.
Для подозреваемых уже открыли материалы расследования.
В прокуратуре анонсировали передачу обвинительного акта в суд для рассмотрения по существу.
Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня 2020 года. Были разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.
Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки. В ночь на 23 июня из-под завалов извлекли последнюю, пятую жертву взрыва.
В результате происшествия пять человек получили травмы.
Экспертиза показала, что в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. Накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.
25 июня пострадавшим начали выдавать документы на новые квартиры.