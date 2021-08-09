Завершено досудебное расследование взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве, подозреваемых пять – прокуратура

Взрыв произошел в июне 2020 года Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении пяти должностных лиц АО "Киевгаз" по факту взрыва в жилом доме на Позняках. [...] Согласно материалам досудебного расследования, взрыв газа, который привел к обрушения конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели пяти человек и травмирования трех, произошел из-за нарушения должностными лицами АО "Киевгаз" требований ряда нормативно-правовых актов", – говорится в сообщении.

Подозреваемыми в деле являются первый заместитель председателя правления АО "Киевгаз", три главных инженера и начальник службы охраны труда.

В прокуратуре уточнили, что "в части установки технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа" были нарушены "Правила безопасности систем газоснабжения", "Кодекс газораспределительных систем" и другие документы.

Материальный ущерб оценен более чем в 53 млн грн.

"Действия служащих квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть повлекшее гибель людей нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом, которое обязано их соблюдать", – объяснили в надзорном ведомстве.

Для подозреваемых уже открыли материалы расследования.

В прокуратуре анонсировали передачу обвинительного акта в суд для рассмотрения по существу.