В Херсоне избили депутата после замечания о петардах

Как рассказали в полиции, телесные повреждения депутату нанесли незнакомые мужчины, которым не понравились его замечания по поводу петард.

"Потерпевший, являющийся депутатом городского совета, рассказал полицейским, что он с двумя товарищами шли по дороге между многоэтажками. В это время с балкона одного из домов трое неизвестных граждан начали бросать петарды. На этой почве между группами мужчин возникла словесная перепалка. Впоследствии неизвестные догнали на улице депутата с его товарищами. Конфликтная ситуация продолжилась, в результате чего депутат получил несколько ударов по лицу, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Осауленко прокомментировал инцидент, утверждая, что не мог не отреагировать на запуск петард в жилом массиве.

"На моем месте мог быть ребенок, женщина или больной сердцем. Как еще я мог отреагировать, когда под ногами разрываются петарды? Чем бы все могло завершиться?" – написал депутат в Facebook.

Как рассказали в полиции, личность одного из трех неизвестных, причастных к избиению депутата, была установлена, сейчас его разыскивают. Досудебное расследование продолжается по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).