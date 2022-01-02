В Ровно нетрезвый водитель на глазах у патрульных насмерть сбил военнослужащего и скрылся – полиция

"Около 2.45 сегодня экипаж патрульных на улице Соборной увидел водителя, который ехал навстречу на большой скорости, а потом сбил пешехода. Впрочем, водитель автомобиля не остановился, а продолжил движение", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что после вызова "скорой" патрульные вызвали коллег и "начали преследование беглеца".

"Audi с механическими повреждениями обнаружили на улице Дорошенко. Осмотр водителя на состояние опьянения показал, что 24-летний житель села Бармаки, что недалеко от Ровно, управлял автомобилем нетрезвым – 2,10 промилле алкоголя (при разрешенном максимуме в 0,2 промилле. – "ГОРДОН")", – объяснили в ведомстве.

Водителя иномарки задержали, открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Позже в полиции уточнили, что пострадавший в ДТП скончался в больнице от полученных травм.

"Личность погибшего пешехода установлена. Им оказался 27-летний житель города Костополь. Военнослужащий в отпуске", – объяснили правоохранители.