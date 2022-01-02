Убийство в Николаевской области. В полиции заявили, что женщина ударила ножом, когда ей не угрожала опасность

30-летняя женщина ранила ножом знакомого, который "проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке" Фото: Поліція Миколаївської області / Facebook

"Мужчина и женщина были знакомы, отдыхали в местном Доме культуры и вместе употребляли алкогольные напитки. Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, вышедший во двор. Из показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. В этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот", – отметили в посте.

Женщина отказалась давать объяснения следствию, сославшись на ст. 63 Конституции Украины.

"О возможной попытке изнасилования или нападения не заявляет. Никаких телесных повреждений она не получила", – рассказали в НПУ.

Правоохранители добавили, что квалифицировали событие как умышленное убийство, однако если будут установлены новые обстоятельства, квалификация может быть изменена. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании для подозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Полиция попросила всех, кто имеет информацию о происшествии, обращаться в отделение НПУ по адресу: Николаев, улица Очаковская, 164 и по телефонам (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02 или 102.