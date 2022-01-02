"Достал нож, чтобы заставить ответить взаимностью". В Николаевской области женщина смертельно ранила знакомого, пристававшего к ней

Инцидент произошел в Доме культуры одного из сел Николаевского района Фото: Поліція Миколаївської області / Facebook

В релизе отметили, что 30-летняя жительница одного из сел Николаевского района ранила ножом в живот 25-летнего мужчину, который "проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке". Сообщение об убийстве в полицию поступило 1 января около 6.00.

"По предварительной информации, местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений мужчина скончался на месте", – рассказали в полиции.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Задержанной сообщили о подозрении, меру пресечения для нее пока не избрали.

Активист Сергей Стерненко в Facebook написал, что женщину задержали за самозащиту.

"К ней приставал мужчина с ножом. Она нож отняла и ударила нападающего. Это чистая необходимая оборона согласно ч. 5 ст. 36 УКУ. Но полицейские Николаевской области не умеют читать закон, а потому женщину задержали и уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство). Весь этот маразм поддержала прокуратура имени Венедиктовой", – отметил Стерненко.