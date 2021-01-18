Зеленский, Ермак, Разумков, Баканов пришли проститься с адвокатом Сергеем Нижним

На публичную церемонию прощания с известным украинским адвокатом Сергеем Нижним пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава ОП Дмитрий Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава СБУ Иван Баканов, более 70 народных депутатов, трое министров, многие известные политики и юристы.

Публичная церемония прощания с известным украинским адвокатом Сергеем Нижним, который был соуправляющим партнером юридической компании HillMont Partners и входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского, прошла сегодня в медицинском центре "Феофания", передает корреспондент "ГОРДОН".

Траурную церемонию посетили Зеленский, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, помощник президента Сергей Шефир, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, более 70 народных депутатов, адвокаты, юристы. Позднее на кладбище приехал министр агрополитики Роман Лещенко.

На церемонии присутствовали секретарь РНБО Алексей Данилов, глава СБУ Иван Баканов, главный прокурор Украины Ирина Венедиктова, замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

На прощание с Нижним пришли известные журналисты – основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, главный редактор "Зеркала недели" Юлия Мостовая.

Церемонию посетил также бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. Из Вашингтона прилетел экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Сергей Нижний родился в 1980 году, он умер 14 января после тяжелой болезни. У Нижнего остались жена и трое детей. Адвокат входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он консультировал студию "Квартал 95", худруком которой был Зеленский до избрания главой государства. Кроме того, он был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.

В 2007 году Нижний баллотировался в Верховную Раду по списку "Нашей Украины – Народной самообороны", но в парламент не прошел. Был помощником нардепа от НУНС Николая Катеринчука.

В 2009-м Нижний получил адвокатскую лицензию. В 2016-м стал одним из основателей юридической компании HillMont Partners. На сайте фирмы отмечается, что Нижний специализировался на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров. Пресс-служба компании называет его "одним из самых сильных судебных юристов в Украине в наиболее сложных спорах между инвесторами и в конфликтах инвесторов с государством".

Редакция "ГОРДОН" выражает соболезнования родным и близким Сергея Нижнего.