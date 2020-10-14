В Киеве в больницах для пациентов с COVID-19 не хватает мест для мам с маленькими детьми – Каминский

Директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, кандидат в депутаты Киевского городского совета от политической партии "За майбутнє" Вячеслав Каминский сообщил, что вместе с коллегами подготовил рекомендации для Киева, которые могли бы помочь организовать работу местного медицинского сообщества и киевских учреждений здравоохранения.

Вячеслав Каминский: Нужны не такие большие суммы, чтобы привести в порядок учреждения, которые могут оказывать помощь беременным женщинам, матерям Фото: fakty.ua

В Киеве недостаточно мест для лечения мам с маленькими детьми в детских отделениях для пациентов с COVID-19, заявил в комментарии УНИАН директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, кандидат в депутаты Киевского городского совета от политической партии "За майбутнє" Вячеслав Каминский.

Он подчеркнул, что в его медучреждении достаточно и места, и персонала, и запасов кислорода, но принимать пациентов оно не может, потому что реконструкция не завершена.

"Если в начале пандемии мы говорили, что беременные менее уязвимы к болезни, то сейчас, к сожалению, количество инфицированных беременных и женщин в раннем послеродовом состоянии достаточно велико. На волне этой опасности хочется, чтобы город обратил на это внимание: нужны не такие большие суммы, чтобы привести в порядок учреждения, которые могут оказывать помощь беременным женщинам, матерям", – сказал Каминский.

Врач надеется, что власть прислушается к рекомендациям профессионалов.

"Наше видение, которое мы выражаем вместе с коллегами, − и на государственном, и на местном уровне должно быть приоритетом уменьшение ужасных показателей, которые мы сегодня имеем. Поэтому подготовили рекомендации для города Киева, которые могли бы помочь организовать работу местного медицинского сообщества и киевских учреждений здравоохранения для помощи нашим пациентам", – объяснил он.

В Киеве за последние сутки скончалось рекордное количество больных с коронавирусной инфекцией – 21 человек. За 13 октября вирус обнаружили у 422 человек. В больницы столицы попало 78 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровело за минувшие сутки 268 человек. Харьков и Киев стали лидерами в Украине по суточному приросту больных COVID-19.