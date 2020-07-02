В конце недели в Херсонской области ожидается жара до +42 °С

Херсонский областной центр метеорологии в связи с аномальной жарой объявил в регионе максимальный уровень опасности.

В Херсонской области в течение 5–7 июля ожидается повышение температуры воздуха до +42 °С. Об этом в Facebook сообщил Херсонский областной центр метеорологии.

"Днем 5–7 июля в Херсонской области и Херсоне ожидается чрезвычайная жара +40...+42 °С", – сказано в сообщении.

В связи с этим в регионе объявлен третий уровень опасности.

В соответствии с классификацией Украинского гидрометцентра, при третьем – максимальном – уровне опасности "погодные условия крайне опасны и создают угрозу жизни людей на значительных территориях".