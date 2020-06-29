Синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам в июле

Синоптики напомнили, что июль – самый теплый месяц года, с периодами неустойчивой погоды, с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

Синоптики считают, что температура в июле будет на один-два градуса выше средних многолетних показателей Фото: depositphotos.com

Синоптики ожидают, что в июле средняя температура в Украине составит +20...+25 °С. Об этом говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается +20...+25 °С (в горах +16...+17 °С), что на один-два градуса выше средних многолетних показателей. Месячное количество осадков ожидается 36–95 мм, в Карпатском регионе 104–165 мм, что в пределах средних многолетних значений", – говорится в сообщении.

Синоптики напомнили, что июль – самый теплый месяц года, с периодами неустойчивой погоды, с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

Абсолютный максимум температуры воздуха в этот период составляет +31...+39,7 °С, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами +40...+41 °С, в горных районах +24...+30 °С, абсолютный минимум – +2...+11 °С, в Карпатах 0...+1 °С, добавили в Укргидрометцентре.