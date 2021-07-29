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ПОЛИТИКА

В Кременчуге на детской площадке плиткой выложили свастику

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Площадку уже привели в порядок, но местные жители говорят, что долго не могли этого добиться
Площадку уже привели в порядок, но местные жители говорят, что долго не могли этого добиться
Фото: kg.ua

В Кременчуге Полтавской области на детской площадке местные жители обнаружили свастику, выложенную плиткой. Кто это сделал, выясняют правоохранители.

Как пишет УНИАН, свастика появилась на детской площадке возле школы №22 по улице Правобережной, 44. Жители микрорайона обвинили в случившемся строителей.

По словам жителей, они жаловались на это в разные инстанции, но дело долгое время не двигалось с мертвой точки.

Городской голова Виталий Малецкий поднял вопрос этой детской площадки еще на заседании исполкома 16 июля. Тогда он заявил, что плохо закрепленную плитку "попереворачивали дети", писал "Телеграф"

Однако площадка оперативно переделана не была, а фото и видео попали в СМИ. В том числе их опубликовал подозреваемый в госизмене блогер Анатолий Шарий – причем, как сообщил Малецкий на заседании исполкома 28 июля, "подфотошопив материалы", пишет местное издание "Сайт города Кременчуга". Мэр также предположил, что оператор, снимавший видео для Шария в Украине, перед съемкой лично "подправил" орнамент. 

Мэр принял решение отстранить подрядчика от работ на этой площадке, расторгнув договор из-за того, что работы на объекте затянулись и были выполнены некачественно. Территорию передадут под ответственность КП "Благоустройство". Плитку на площадке уже привели в порядок.

Фото: kg.ua
Фото: kg.ua

Сообщение о нацистской символике на детской площадке было зарегистрировано в полиции, сообщил в Facebook 28 июля спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев. "Тех, кто перевернул плиты на площадке и создал запрещенную символику, устанавливают. Если это взрослые, то они будут отвечать за свой поступок, а если несовершеннолетние, то отвечать будут их родители", – написал он.

Скриншот: Юрій Сулаєв / Facebook
Скриншот: Юрій Сулаєв / Facebook

Контекст:

За изготовление, распространение и публичное использование символики коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины) предусмотрено уголовное наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Теги: нацизм, Кременчуг, строительство, Полтавская область, дети, Анатолий Шарий, свастика, Виталий Малецкий, Нацполиция
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