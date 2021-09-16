В материалах дела о гибели Тараса Чорновила нет данных об ударах кастетом – Офис генпрокурора

Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины сообщила Общественному.

"Расследование уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб Вячеслав Чорновил, продолжается и ведется следователями главного следственного управления Национальной полиции Украины. Следствие проверяет версию совершения умышленного убийства народного депутата Украины", – говорится в сообщении.

В ОГП уточнили, что в рамках расследования правоохранители провели значительный объем следственных действий, в том числе ряд судебных экспертиз.

"Согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы от 29 октября 2018 года, установлено, что повреждения, которые были обнаружены при судебно-медицинской экспертизе тела Вячеслава Чорновила и в ходе экспертизы останков его эксгумированного тела, являются сформировавшимися вследствие травмирования лица, которое находилось в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием", – добавили там.

Бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша 14 сентября высказал мнение, что Чорновил погиб не в ДТП, а вследствие убийства кастетом.

"В материалах не содержится информации о повреждениях, которые имели бы признаки ударного действия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе кастета, и которые выходили бы за пределы комплекса характерных повреждений пассажира при ДТП", – уточнили в Офисе генпрокурора сегодня.