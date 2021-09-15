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ПОЛИТИКА

Бывший замгенпрокурора Голомша уверен, что Чорновил погиб не в ДТП, а после ударов кастетом

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Голомша (на фото) считает верной версию убийства политика Чорновила, которую не смогла подтвердить экспертиза
Голомша (на фото) считает верной версию убийства политика Чорновила, которую не смогла подтвердить экспертиза
Фото: Микола Голомша / Facebook

Лидер "Народного руху України" Вячеслав Чорновил погиб не в дорожно-транспортном происшествии, а вследствие убийства кастетом, считает бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша. Об этом он сказал в эфире "4 канала" 14 сентября.

"Мы расследовали дело об убийстве Чорновила еще тогда [во времена президентства Леонида Кучмы] и установили, что Чорновила убили четырьмя ударами кастета в затылочную часть головы и таким же кастетом добили водителя", – заявил Голомша.

Отвечая на вопрос, точно ли причина смерти не в аварии, Голомша подчеркнул: "Бесспорно, что это было не ДТП… У меня такое сформированное мнение и убеждение. И такое же мнение у следователя и у руководителя оперативной службы".

"Было установлено отключение подушек безопасности, подделка [протокола] осмотра места происшествия, было установлено место убийства на Волыни основного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы "раскрутили" эксперта, который сказал, что он не вскрывал труп Чорновила", – добавил он.

Голомша утверждает, что в период активной фазы расследования этого и других резонансных уголовных дел генпрокурор Александр Медведько под "фейковыми предлогами" забрал у него дела и передал их другому заместителю генпрокурора.

В Офисе генпрокурора и Министерстве внутренних дел это заявление пока не комментировали.

Слова Голомши прокомментировал в Facebook сын погибшего, политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил. Он выразил недоумение тем, что эти заявления кто-то воспринял, как новую информацию.

"Вот скажите, для кого я здесь пишу, отговорил об этом уже не менее 2-3 тысяч эфиров, давал сотни или даже тысячи интервью. А еще же другие невероятно часто об этом говорили и писали. И сейчас, когда господин Голомша где-то точно, где-то с незначительным искажением приводит информацию из середины нулевых, все, как оказывается, впервые об этом слышали... Грустно", – написал он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1503325756698615&id=100010636159003

Чорновил неоднократно заявлял, что считает гибель своего отца политическим убийством. Однако в версию с добиванием предположительно выжившего в ДТП политика кастетами он не верит. В 2017 году Чорновил пояснял, что эта версия, которую в какой-то момент "начали массово раскручивать", возникла из материалов одного из экспертов, заключившего, что "на черепе есть необъяснимые трещины".

"Эта версия выглядела серьезной до того момента, пока не началось судебное следствие. Милицейское следствие было настолько фальсифицировано, что не о чем даже говорить. Но мы в определенный момент добились проведения серьезных допросов в суде и установили, что физически сделать это было невозможно", – сообщил Чорновил-младший.

По его словам, Вячеслав Чорновил, "судя по всему, погиб сразу".

Контекст:

Вячеслав Чорновил родился в селе Ерки (сейчас – Черкасская область) 24 декабря 1937 года. Возглавлял "Народний рух України". В 1991 году был кандидатом в президенты, проиграл Леониду Кравчуку, получив 23,27% голосов. Он был советским диссидентом, одним из лидеров украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х – 90-х годов XX века.

Политик погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом. Toyota Чорновила столкнулась с груженным зерном КамАЗом, который разворачивался на дороге. В ДТП погиб и водитель политика Евгений Павлов, пресс-секретарь политика Дмитрий Понамарчук получил тяжелые травмы. 

Сразу после смерти политика экс-глава МВД Юрий Кравченко объявил, что гибель Чорновила – это несчастный случай. Соратники погибшего политика называли случившееся политическим убийством, указывали на неэффективное расследование, отказ от допроса свидетелей и уничтожение документов. В 2000-х следствие несколько раз возобновлялось, однако версия о несчастном случае так и не была опровергнута. Гибель Чорновила ни разу не расследовалась как убийство.

В 2014 году Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал аварию обычным ДТП и закрыл дело против водителя КамАЗа по истечении срока давности. Родные Чорновила подали апелляцию и выиграли ее.

В августе 2014 года прокуратура возобновила расследование гибели Чорновила.

В феврале 2017 года более 300 народных депутатов просили тогдашнего генерального прокурора Юрия Луценко взять под личный контроль расследование убийства Чорновила, заявлял народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко, замглавы "Народного руху" Виктор Кривенко.

Понамарчук, который находился в одном автомобиле с Чорновилом в тот день и получил тяжелые травмы, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман предположил, что автокатастрофа была убийством. "За 18 лет ничего иного не доказано, поэтому я говорю, что это убийство. Если не доказано что-либо другое, что это было случайное дорожно-транспортное происшествие", – сказал он.

В марте 2021 года в МВД сообщили, что расследование обстоятельств гибели Чорновила продолжается. Комплексная судебно-медицинская, транспортно-трасологическая и автотехническая экспертиза, которая длилась с января 2017-го по октябрь 2018-го, пришла к выводу, что  повреждения, которые были обнаружены на теле Чорновила, "сформировались в результате травмирования пассажира, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием".

Подтверждение теории, что Чорновил был смертельно травмирован уже после ДТП, в том числе версии о повреждении кастетом, экспертиза, отработав имеющиеся материалы, не нашла, однако полностью ее тоже не исключила.

Теги: ДТП, смерть, Тарас Чорновил, авария, Вячеслав Чорновил, автокатастрофа, расследование, Николай Голомша
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