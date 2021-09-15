Бывший замгенпрокурора Голомша уверен, что Чорновил погиб не в ДТП, а после ударов кастетом

"Мы расследовали дело об убийстве Чорновила еще тогда [во времена президентства Леонида Кучмы] и установили, что Чорновила убили четырьмя ударами кастета в затылочную часть головы и таким же кастетом добили водителя", – заявил Голомша.

Отвечая на вопрос, точно ли причина смерти не в аварии, Голомша подчеркнул: "Бесспорно, что это было не ДТП… У меня такое сформированное мнение и убеждение. И такое же мнение у следователя и у руководителя оперативной службы".

"Было установлено отключение подушек безопасности, подделка [протокола] осмотра места происшествия, было установлено место убийства на Волыни основного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы "раскрутили" эксперта, который сказал, что он не вскрывал труп Чорновила", – добавил он.

Голомша утверждает, что в период активной фазы расследования этого и других резонансных уголовных дел генпрокурор Александр Медведько под "фейковыми предлогами" забрал у него дела и передал их другому заместителю генпрокурора.

В Офисе генпрокурора и Министерстве внутренних дел это заявление пока не комментировали.

Слова Голомши прокомментировал в Facebook сын погибшего, политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил. Он выразил недоумение тем, что эти заявления кто-то воспринял, как новую информацию.

"Вот скажите, для кого я здесь пишу, отговорил об этом уже не менее 2-3 тысяч эфиров, давал сотни или даже тысячи интервью. А еще же другие невероятно часто об этом говорили и писали. И сейчас, когда господин Голомша где-то точно, где-то с незначительным искажением приводит информацию из середины нулевых, все, как оказывается, впервые об этом слышали... Грустно", – написал он.

Чорновил неоднократно заявлял, что считает гибель своего отца политическим убийством. Однако в версию с добиванием предположительно выжившего в ДТП политика кастетами он не верит. В 2017 году Чорновил пояснял, что эта версия, которую в какой-то момент "начали массово раскручивать", возникла из материалов одного из экспертов, заключившего, что "на черепе есть необъяснимые трещины".

"Эта версия выглядела серьезной до того момента, пока не началось судебное следствие. Милицейское следствие было настолько фальсифицировано, что не о чем даже говорить. Но мы в определенный момент добились проведения серьезных допросов в суде и установили, что физически сделать это было невозможно", – сообщил Чорновил-младший.

По его словам, Вячеслав Чорновил, "судя по всему, погиб сразу".