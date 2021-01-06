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В Минспорта опровергли информацию о финансовых нарушениях в "Инваспорт"

В "Инваспорт" опровергли информацию, что являются частной юридической компанией и коммерческой структурой.

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В "Инваспорте" опровергли сведения, что ни один спортсмен не принимал участия в подготовке бюджетного направления, которое касается Паралимпийских и Дефлимпийских игр
В "Инваспорте" опровергли сведения, что ни один спортсмен не принимал участия в подготовке бюджетного направления, которое касается Паралимпийских и Дефлимпийских игр
Фото: invasport.kiev.ua

Государственная система физкультуры и спорта для людей с инвалидностью "Инваспорт" опровергла заявление адвоката Александра Вознюка о финансовых нарушениях внутри организации. Об этом сообщают "Українські новини".

Представители "Инваспорт" также передали агентству копию документа с официальными данными Министерства молодежи и спорта.

В "Инваспорте" обнародованную Вознюком информацию назвали фейком и привели официальные данные Минспорта. Среди прочего, "Инваспорт" опровергает заявления, что является частной юридической компанией и коммерческой структурой.

"Украинский центр по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью "Инваспорт" является специализированным государственным учреждением, которое подчиняется Национальному комитету спорта инвалидов Украины и Министерству молодежи и спорта. Собственно, "Инваспорт" был создан Минспорта. В соответствии со ст.17 закона Украины "О физической культуре и спорте" и в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, Министерство молодежи и спорта создало специализированное государственное учреждение – Украинский центр по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью ("Инваспорт"), который обеспечивает надлежащие условия для реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта лиц с инвалидностью, осуществляет меры по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лиц с инвалидностью, в том числе по спорту высших достижений, физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью", – говорится в заявлении.

В "Инваспорте" подчеркнули, что информация Вознюка о том, что в системе их учреждений разворовываются многомиллионные суммы государственных средств, не платится единый налог и существует коррупция, не соответствует действительности.

"Инваспорт" является специализированным государственным учреждением и юридическим лицом с неприбыльным статусом. Государственной аудиторской службой Украины был проведен государственный аудит выполнения бюджетных программ "Развитие спорта инвалидов и их физкультурно-спортивная реабилитация" и "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх" за период с 1 января 2014-го по 1 декабря 2017 года, также в 2018 году Счетной палатой Украины был осуществлен аудит эффективности использования средств государственного бюджета Украины, выделенных Министерству молодежи и спорта Украины на развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию за период 2017 года и девять месяцев 2018 года. Согласно актам аудита, факты хищения бюджетных средств не установлены", – сказано в заявлении.

Помимо этого, в "Инваспорте" опровергли сведения, что ни один спортсмен не принимал участия в подготовке бюджетного направления, которое касается Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

"Инваспорт" – система физкультуры и спорта для людей с инвалидностью, функционирующая в Украине на государственном уровне. Разработана председателем Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем, который сам передвигается на коляске. 

Теги: Украина, коррупция, Министерство молодежи и спорта, инвалидность, Инваспорт
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