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Во Всеукраинском союзе инвалидов и ветеранов АТО заявили, что налоговая после смены руководства стала работать как сервисный центр

По словам члена общественной организации "Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО" Олега Афанасьева, при Алексее Любченко стиль работы Госналоговой службы изменился.

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Афанасьев (третий справа): Сейчас налоговая стала действительно работать как сервисный центр они оказывают помощь, объясняют
Афанасьев (третий справа): Сейчас налоговая стала действительно работать как сервисный центр – они оказывают помощь, объясняют
Фото: aspi.com.ua

После того как Государственную налоговую службу (ГНС) возглавил Алексей Любченко, ведомство начало работать как сервисный центр, заявил член общественной организации "Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО" Олег Афанасьев 24 августа во время Марша защитников Украины, пишет агентство ASPI

Он рассказал, что Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО занимается реабилитацией воинов, которые возвращаются из зоны проведения операции Объединенных сил (ранее – антитеррористической операции).

"На нашем предприятии "СВ ТРЕЙД ОЙЛ" мы сушим зерно и находимся в коллективе своих, тоже ветеранов. В начале нашей деятельности главной проблемой были Государственная налоговая служба под руководством Сергея Верланова и Государственная фискальная служба. Нам постоянно втыкали "палки в колеса", мы проводили какие-то акции, митинги санкционированные, пытались вытащить на диалог руководителей служб, чтобы объяснить, что работаем честно. Сейчас все изменилось. Сейчас налоговая стала действительно работать как сервисный центр – они оказывают помощь, объясняют, где не понятно, а налоговая милиция не только не мешает, но и способствует развитию малого и среднего бизнеса", – сказал он. 

Предприятие после изменения стиля работы ГНС возобновило свою деятельность, добавил другой член организации, ветеран Михаил Слипченко. Он отметил, что Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО состоит из бойцов добровольческих батальонов "Айдар", "Азов", "Правый сектор", "ОУН". Вернувшимся с Донбасса воинам оказывают юридическую и психологическую помощь.

"Сегодня нам в реабилитации помогает одно небольшое сельскохозяйственное предприятие – у него были определенные проблемы из-за бывшего руководства Государственной налоговой службы... На данный момент предприятие возобновило свою плодотворную работу. Мне хочется обратиться к меценатам: давайте поддерживать ветеранское добровольческое движение, потому что это основа развития нашей большой украинской нации", – подытожил он. 

ВИДЕО
Видео: Інформагентство АСПІ / ASPI news / YouTube

Верланов в мае 2019-го выиграл конкурс и был назначен руководителем ГНС, на тот момент он был замминистра финансов. 24 апреля 2020 года Кабинет Министров Украины уволил Верланова с должности начальника Государственной налоговой службы, это произошло после обвинений со стороны Игоря Уманского, который около месяца занимал должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала "коррупционные скрутки с НДС". Верланов подал в Офис генпрокурора заявление с просьбой зарегистрировать уголовное производство по факту ложного сообщения экс-министра финансов. Печерский районный суд Киева удовлетворил заявление Верланова и обязал Офис генпрокурора зарегистрировать уголовное производство.

Любченко возглавил ГНС 29 апреля.

Теги: Сергей Верланов, Алексей Любченко
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