В "Нацдружинах" заявили, что в Жмеринке жестоко избили активистов, требовавших отстранить и.о. мэра Свитлака

И.о городского головы Жмеринки, секретарь горсовета Юрий Свитлак из-за попытки отстранить его от должности организовал нападение титушек на активистов, утверждают в "Национальных дружинах".

В Жмеринке произошли столкновения между общественными активистами, представителями "Национальных дружин" и полицией, в результате более 10 активистов пострадали, у одного проломлен череп, сообщается на официальном сайте "Нацдружин".

Причиной столкновений стала попытка местных жителей попасть на заседание Жмеринского горсовета, во время которого должен был рассматриваться вопрос о лишении полномочий и.о. главы города Юрия Свитлака.

"Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию городского совета. Более 10 человек пострадали, у одного проломлен череп. Все началось с того, что в Жмеринском городском совете должен был рассматриваться вопрос о лишении полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака. У местных жителей были вопросы к мэру об уголовном деле о взяточничестве в размере 250 000 гривен, сомнительных расходах средств местного бюджета и коррупционном бизнесе семьи Свитлака", – говорится на сайте "Нацдружин".

Представители организации заявили, что Свитлак в городе имеет репутацию человека, связанного с криминалитетом, и местная община поэтому раньше боялась протестовать. Когда у горсовета появилась палатка активистов с надписью "Откровенно о коррупции, малой правдой к большим изменениям", ее разгромили неизвестные, а женщин, которые находились внутри, избили, сказано в сообщении.

"Снесли палатку общественной организации, которая проводила социологический опрос о коррупции в городе. Наемники избили девушек, которые находились в палатке, сломали оборудование. Тогда община вышла на протест. В помещении горсовета председатель встретил людей рубежом титушек, которых защищали полицейские в полном снаряжении. Титушки при поддержке полиции набросились на митингующих, завязалась драка. Активистов "Нацдружин" затягивали в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками. Тем, кого задержала полиция, надевали наручники и добивали на полу", – заявили представители "Национальных дружин".

В Telegram и YouTube "Нацдружин" опубликовано видео, как неизвестные нападают на палатку.

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