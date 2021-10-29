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ПОЛИТИКА

В партии Порошенко обвинили Зеленского в незаконной слежке за экс-президентом

Возле дома Порошенко заметили автомобиль Volkswagen с номерами АА 2984 ЕН
Возле дома Порошенко заметили автомобиль Volkswagen с номерами АА 2984 ЕН
Фото: eurosolidarity.org

В "Европейской солидарности" заявили, что за домом пятого президента Украины, нардепа от этой партии Петра Порошенко в Козине (Киевская область) следят неизвестные в автомобиле с номерами прикрытия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 28 октября на сайте политической силы.

"Власть [президента Украины Владимира] Зеленского продолжает незаконную слежку за… Петром Порошенко… "Европейская солидарность" требует от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции", – подчеркивается в заявлении.

В "Евросолидарности" сообщили, что возле дома Порошенко заметили автомобиль Volkswagen Universal с номерами (АА 2984 ЕН), отсутствующими в базе автомобильных номеров, то есть "номерами прикрытия" для правоохранителей.

О факте "незаконной слежки" партия сообщила Национальную полицию.

В "Европейской солидарности" напомнили, что уже писали заявления о слежке за Порошенко в прошлом году, однако, "это преступление не расследуется".

Контекст:

Порошенко был избран президентом Украины не внеочередных выборах в мае 2014 года, вскоре после бегства Виктора Януковича, аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе.

На выборах в 2019-м он проиграл во втором туре известному шоумену, художественному руководителю "Квартала 95" Зеленскому. В частности, за Порошенко проголосовали 24,45% избирателей, за Зеленского – более 73%.

С августа 2019 года Порошенко – народный депутат.

Теги: Петр Порошенко, полиция, Киевская область, правоохранители, Владимир Зеленский, Козин, Volkswagen, президент, автомобиль, слежка, Европейская солидарность, партия, нардеп
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