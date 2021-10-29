В партии Порошенко обвинили Зеленского в незаконной слежке за экс-президентом

"Власть [президента Украины Владимира] Зеленского продолжает незаконную слежку за… Петром Порошенко… "Европейская солидарность" требует от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции", – подчеркивается в заявлении.

В "Евросолидарности" сообщили, что возле дома Порошенко заметили автомобиль Volkswagen Universal с номерами (АА 2984 ЕН), отсутствующими в базе автомобильных номеров, то есть "номерами прикрытия" для правоохранителей.

О факте "незаконной слежки" партия сообщила Национальную полицию.

В "Европейской солидарности" напомнили, что уже писали заявления о слежке за Порошенко в прошлом году, однако, "это преступление не расследуется".