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В посольстве Израиля в Украине заявили, что удивлены решением суда по экс-консулу Марущинцу

В посольстве Израиля в Украине заявили, что поддерживают планы Министерства иностранных дел Украины обжаловать восстановление на дипломатической службе бывшего консула Украины в немецком Гамбурге Василия Марущинца, который был уволен из-за антисемитских высказываний.

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До 31 мая 2018 года Марущинец был консулом Украины в немецком Гамбурге
До 31 мая 2018 года Марущинец был консулом Украины в немецком Гамбурге
Фото: Василь Іванович / Facebook

Израиль удивлен решением суда восстановить в должности на дипломатической службе бывшего консула Украины в немецком Гамбурге Василия Марущинца, который был уволен из-за антисемитских высказываний. Об этом 18 декабря в Facebook заявило посольство Израиля в Украине.

"Государство Израиль удивлено решением Шестого апелляционного административного суда о восстановлении в должности антисемитского украинского дипломата Марущинца. Однако мы поддерживаем решение Министерства иностранных дел Украины обжаловать это решение. Мы надеемся, что Верховный Суд Украины увидит истинное лицо этого опасного человека", – заявили в посольстве.

Посол Израиля Джоэл Лион заявил о решительном осуждении любых антисемитских действий, заявлений и отрицания Холокоста, особенно общественными деятелями.

"Я в очередной раз призываю украинских чиновников создать инструмент для лучшей борьбы с антисемитизмом и принять определение IHRA (Международного альянса в память о Холокосте) относительно антисемитизма", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/IsraelinUkraine/posts/2552138708167222

31 мая 2018 года Марущинца уволили за нарушение присяги госслужащего. Это произошло на фоне скандала, который разгорелся после того, как блогер Анатолий Шарий снял на видео открытую для друзей хронику пользователя "Василий Марущинец" в Facebook. На его странице были опубликованы записи "Смерть антифашистам", "Жиды объявили войну Германии еще в марте 1934 года", "Быть фашистом – почетно". 

Тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что антисемитам нет места в МИД

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Марущинца должны были уволить еще в 2004 году. "Знал его раньше – настоящее ничтожество! Не судите об Украине по таким людям, как он", – призвал дипломат.

Экс-консул обжаловал увольнение в Окружном админсуде Киева, но суд признал правомерными действия МИД. Это решение Марущинец обжаловал в Шестом апелляционном админсуде, который восстановил его в должности и присудил, чтобы МИД выплатил ему более 230 тыс. грн зарплаты.

В декабре 2019 года МИД сообщили, что были вынуждены выполнить решение суда, но планируют его обжаловать. 

Теги: Украина, Израиль, Холокост, посольство, антисемитизм, дипломаты, увольнение, Василий Марущинец
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