В пресс-службе Авакова опровергли распространяемые в СМИ от его имени комментарии о Торнере

"Эта информация – фейк", – сказал агентству представитель пресс-службы Авакова Ярослав Тракало.

Других деталей он не сообщил, отметили в "Українських новинах".

В конце января несколько казахских, российских и украинских СМИ опубликовали материалы, в которых среди прочего была приведена цитата якобы Авакова о том, что расследование в отношении Дмитрия Торнера не было доведено до конца из-за коррупции.

Контекст:

В 2019 году Торнер по решению ЦИК был снят с выборов депутатов Верховной Рады из-за обвинений в нарушениях при получении украинских документов. В августе 2020 года производство по всем эпизодам было закрыто, сообщал его адвокат Андрей Цыганков в интервью "Обозревателю". Торнер на момент интервью не фигурировал ни в одном расследовании правоохранителей, отметил защитник.

По словам адвоката, Торнер стал объектом черного пиара и негативной информационной кампании по заказу его бывших родственников, непосредственным организатором, как он утверждает, выступил банкир Денис Киреев. За то, чтобы прекратить эту кампанию, от Торнера требовали $250 тыс.