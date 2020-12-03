В Ровно избрали председателя областного совета. Он принес присягу на библии

Председателем Ровенского областного совета стал глава фракции "Европейской солидарности" Сергей Кондрачук.

2 декабря на первом заседании Ровенского облсовета избрали председателя областного совета нового, VIII созыва. Об этом сообщил сайт облсовета.

Председателем стал глава фракции "Европейской солидарности" Сергей Кондрачук. Его кандидатуру поддержали 35 депутатов: 14 представителей фракции ЕС, девять депутатов фракции "За майбутнє" и по шесть избранников от Радикальной партии Олега Ляшко и ВО "Свобода", отмечено в сообщении.

"Представители фракций "Слуга народа", ВО "Батьківщина" и "Сила и честь" после очередного перерыва покинули зал и участия в голосовании не приняли", – сообщили в облсовете.

Кондрачук принес присягу на копии Острожской Библии.

Новоизбранные депутаты Ровенского облсовета 2 декабря на первой сессии каждый час просили объявлять перерыв. В итоге через три часа бывший председатель закрыл сессию.

Кондрачук родился в 1986 году, по информации "РадіоТрек", до 2019 года возглавлял Здолбуновскую райгосадминистрацию.

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