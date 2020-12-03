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В Ровно избрали председателя областного совета. Он принес присягу на библии

Председателем Ровенского областного совета стал глава фракции "Европейской солидарности" Сергей Кондрачук.

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Кондрачук принес присягу на копии Острожской Библии
Кондрачук принес присягу на копии Острожской Библии
Фото: ror.gov.ua

2 декабря на первом заседании Ровенского облсовета избрали председателя областного совета нового, VIII созыва. Об этом сообщил сайт облсовета.

Председателем стал глава фракции "Европейской солидарности" Сергей Кондрачук. Его кандидатуру поддержали 35 депутатов: 14 представителей фракции ЕС, девять депутатов фракции "За майбутнє" и по шесть избранников от Радикальной партии Олега Ляшко и ВО "Свобода", отмечено в сообщении.

"Представители фракций "Слуга народа", ВО "Батьківщина" и "Сила и честь" после очередного перерыва покинули зал и участия в голосовании не приняли", – сообщили в облсовете.

Кондрачук принес присягу на копии Острожской Библии.

Новоизбранные депутаты Ровенского облсовета 2 декабря на первой сессии каждый час просили объявлять перерыв. В итоге через три часа бывший председатель закрыл сессию.

Кондрачук родился в 1986 году, по информации "РадіоТрек", до 2019 года возглавлял Здолбуновскую райгосадминистрацию.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Теги: ВО Свобода, Ровно, депутаты, Радикальная партия, местные выборы, голосование, облсовет, Сила и честь, Европейская солидарность, заседание, За майбутнє
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