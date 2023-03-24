В САП назначали новых региональных руководителей в сфере обороны

Одной из главных задач САП в регионах Офис Генпрокурора считает борьбу с коррупцией в военной сфере Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Новых глав подразделений представил коллективам заместитель Генпрокурора Антон Войтенко.

Руководителем САП в сфере обороны Центрального региона стал Николай Синельников, Восточного региона – Виталий Вдовитченко, Южного региона – Андрей Глумаков, а Западного региона – Николай Мерет.

На встрече с коллективами Войтенко отметил, что у каждого из новых начальников есть опыт работы для выполнения поставленных задач в условиях военного положения.

"В каждом из регионов заместитель Генерального прокурора акцентировал внимание на приоритетных направлениях работы спецпрокуроров. Среди них – противодействие преступлениям в сфере национальной безопасности, бюджетной сфере, оборонно-промышленном комплексе, в сфере государственных закупок. Также одной из главных определена борьба с правонарушениями, связанными с незаконным использованием имущества и техники и защита интересов государства в военной и оборонной сфере", – говорится в сообщении пресс-службы.