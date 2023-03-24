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Экс-чиновник Минобороны получил почти пять лет тюрьмы за предложение взятки в 24 млн грн – САП

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ВАКС вынес обвинительный приговор 24 марта
ВАКС вынес обвинительный приговор 24 марта
Фото: Вищий антикорупційний суд (#ВАКС) / Telegram

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины огласила приговор бывшему заместителю начальника управления Министерства обороны Украины. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Суд признал его виновным в предложении 24 млн грн неправомерной выгоды за положительный  вывод аудиторской проверки  строительства "Фортеці" – объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины".

Бывший чиновник Минобороны приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. В САП отметили, что решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней.

В САП не сообщили имя, но, по данным "Слово і діло", речь идет о бывшем заместителе начальника управления военных представительств Министерства обороны Украины Дмитрии Комахе.

Теги: приговор, Минобороны, ВСУ, взятка, САП, ВАКС
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