Экс-чиновник Минобороны получил почти пять лет тюрьмы за предложение взятки в 24 млн грн – САП

Суд признал его виновным в предложении 24 млн грн неправомерной выгоды за положительный вывод аудиторской проверки строительства "Фортеці" – объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины".

Бывший чиновник Минобороны приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. В САП отметили, что решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней.

В САП не сообщили имя, но, по данным "Слово і діло", речь идет о бывшем заместителе начальника управления военных представительств Министерства обороны Украины Дмитрии Комахе.