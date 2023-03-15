Коболев по решению ВАКС должен заплатить еще 123 млн залога, сдать загранпаспорта и не уезжать из Киевской области

По словам Коболева на заседании суда, 107 млн гривен залога внес он лично и инвестиционная компания его друга Игоря Мазепы "Конкорд консалтинг". Со своей стороны, прокуратура подала в суд новое ходатайство об аресте Коболева или увеличении ему залога до 365 млн гривен.

Отмечается, что следственный судья Екатерина Сикора отказала прокурорам в аресте Коболева и в увеличении суммы залога.

В то же время ВАКС обязал экс-главу "Нафтогазу" уплатить полную сумму ранее назначенного залога, то есть почти 123 млн грн.

Также Коболев обязан носить электронный браслет, не отлучаться из Киевской области, сдать загранпаспорта, не общаться со свидетелями и приходить на вызовы в суд и к прокурору. Если он не внесет недостающую сумму, сторона обвинения сможет подать очередное ходатайство об изменении меры пресечения.

В комментарии изданию после заседания суда Коболев заявил, что ему стало известно, что прокуроры подали ходатайство об аресте его счетов. Неофициально в банке ему сказали, что подобные действия якобы связаны с расследованием дела в НАБУ, утверждает он. Ранее в САП и НАБУ заявляли, что не инициировали блокировку счетов подозреваемого.

Экс-руководитель "Нафтогазу" добавил, что в начале марта счета все-таки разблокировали, но в зарубежных банках он не может провести никаких операций, поскольку банк проверяет информацию о привлечении его к ответственности за коррупционное преступление. По словам Коболева, своими счетами не могут воспользоваться также его бывшая жена и бизнес-партнеры.