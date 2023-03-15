Коболев по решению ВАКС должен заплатить еще 123 млн залога, сдать загранпаспорта и не уезжать из Киевской области

По словам Коболева на заседании суда, 107 млн гривен залога внес он лично и инвестиционная компания его друга Игоря Мазепы "Конкорд консалтинг". Со своей стороны, прокуратура подала в суд новое ходатайство об аресте Коболева или увеличении ему залога до 365 млн гривен.
Отмечается, что следственный судья Екатерина Сикора отказала прокурорам в аресте Коболева и в увеличении суммы залога.
В то же время ВАКС обязал экс-главу "Нафтогазу" уплатить полную сумму ранее назначенного залога, то есть почти 123 млн грн.
Также Коболев обязан носить электронный браслет, не отлучаться из Киевской области, сдать загранпаспорта, не общаться со свидетелями и приходить на вызовы в суд и к прокурору. Если он не внесет недостающую сумму, сторона обвинения сможет подать очередное ходатайство об изменении меры пресечения.
В комментарии изданию после заседания суда Коболев заявил, что ему стало известно, что прокуроры подали ходатайство об аресте его счетов. Неофициально в банке ему сказали, что подобные действия якобы связаны с расследованием дела в НАБУ, утверждает он. Ранее в САП и НАБУ заявляли, что не инициировали блокировку счетов подозреваемого.
Экс-руководитель "Нафтогазу" добавил, что в начале марта счета все-таки разблокировали, но в зарубежных банках он не может провести никаких операций, поскольку банк проверяет информацию о привлечении его к ответственности за коррупционное преступление. По словам Коболева, своими счетами не могут воспользоваться также его бывшая жена и бизнес-партнеры.
Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к российскому "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.
Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству "Нафтогазу". После скандала Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.
Всего за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Коболеву выплатили премию в размере 599,6 млн грн, сообщал "Нафтогаз". В 2018 году он получил первую часть премии в размере 261 млн грн, вторую часть премии ему выплатили в 2021 году после увольнения из компании. В интервью "Forbes Украина" в 2022 году Коболев сказал, что получил не всю компенсацию.
19 января 2023 года Коболеву сообщили о подозрении из-за выписанной премии. Следствие считает, что он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
23 января ВАКС отказал в избрании меры пресечения для Коболева и признал необоснованным предъявленное ему подозрение. По словам адвокатов, судья считает недоказанными все утверждения прокурора.
САП обжаловала решение, и 1 марта апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения Коболеву в виде залога.
Финансисты объявляли сбор средств на залог для Коболева, так как его счета, по его утверждению, оказались заблокированы. В САП это опровергают.
По состоянию на 7 марта за Коболева внесли 96,6 млн грн, хотя необходимо было 229 млн грн.