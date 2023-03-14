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ДЕНЬГИ

ВАКС обязал Коболева носить электронный браслет, сумму залога оставил прежней

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Защита Коболева говорит, что в САП хотели, чтобы его арестовали
Защита Коболева говорит, что в САП хотели, чтобы его арестовали
Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

14 марта Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал носить электронный браслет бывшего главу НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева по делу о выплате премий более чем на 229 млн грн. Об этом проинформировала в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Ранее суд назначил Коболеву меру пресечения в виде залога в 229 млн грн, но он не смог собрать такую сумму.

"Следственный судья ВАКС [...] применила к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз України" меру пресечения в виде залога в размере почти 230 млн грн. Кроме того, судья к ранее возложенным на подозреваемого обязанностям добавила новое, а именно – ношение электронного средства контроля", – говорится в сообщении.

В антикоррупционной прокуратуре отметили, что срок действия обязанностей – два месяца.

"В то же время подозреваемый залог в размере, определенном судом, не внес, что вместе с новыми рисками в производстве и стало основанием для инициирования изменения меры пресечения", – объяснили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02NU7NySJNiMkL3nTaY4osHb2Kj3vfssCGBRAmLF9ycY4uyNXhrx5nvjDxMHUbA9yKl

Юридическая компания "Миллер", которая защищает Коболева, написала в Facebook, что прокуроры просили избрать Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей и увеличить залог, "потому что уже внесенная сумма якобы не может остановить Андрея Коболева от препятствования следствию, потому что для внесения залога были использованы деньги не только Андрея Коболева, но и других лиц".

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/pfbid0CnE3uw65ghMpJEtNLpmPezMRRfuUzK81h25xPghVEuNAU5eymuvFhrPPLtebrWZUl

Контекст:

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к российскому "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству "Нафтогазу". После скандала Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.

Всего за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Коболеву выплатили премию в размере 599,6 млн грн, сообщал "Нафтогаз". В 2018 году он получил первую часть премии в размере 261 млн грн, вторую часть премии ему выплатили в 2021 году после увольнения из компании. В интервью "Forbes Украина" в 2022 году Коболев сказал, что получил не всю компенсацию. 

19 января 2023 года Коболеву сообщили о подозрении из-за выписанной премии. Следствие считает, что он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

23 января ВАКС отказал в избрании меры пресечения для Коболева и признал необоснованным предъявленное ему подозрение. По словам адвокатов, судья считает недоказанными все утверждения прокурора. 

САП обжаловала решение, и 1 марта апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения Коболеву в виде залога.

Финансисты объявляли сбор средств на залог для Коболева, так как его счета, по его утверждению, оказались заблокированы. В САП это опровергают.

По состоянию на 7 марта за Коболева внесли сумму в 96,6 млн грн, хотя необходимо было 229 млн грн.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НАК Нафтогаз, премия, залог, деньги, антикоррупционная прокуратура, САП, электронный браслет, суд, ВАКС
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