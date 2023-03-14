ВАКС обязал Коболева носить электронный браслет, сумму залога оставил прежней

Защита Коболева говорит, что в САП хотели, чтобы его арестовали Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

Ранее суд назначил Коболеву меру пресечения в виде залога в 229 млн грн, но он не смог собрать такую сумму.

"Следственный судья ВАКС [...] применила к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз України" меру пресечения в виде залога в размере почти 230 млн грн. Кроме того, судья к ранее возложенным на подозреваемого обязанностям добавила новое, а именно – ношение электронного средства контроля", – говорится в сообщении.

В антикоррупционной прокуратуре отметили, что срок действия обязанностей – два месяца.

"В то же время подозреваемый залог в размере, определенном судом, не внес, что вместе с новыми рисками в производстве и стало основанием для инициирования изменения меры пресечения", – объяснили в САП.

Юридическая компания "Миллер", которая защищает Коболева, написала в Facebook, что прокуроры просили избрать Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей и увеличить залог, "потому что уже внесенная сумма якобы не может остановить Андрея Коболева от препятствования следствию, потому что для внесения залога были использованы деньги не только Андрея Коболева, но и других лиц".